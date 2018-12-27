Олександра Єрьоміна: «Дітей треба повернути до книги»

Олександра Єрьоміна – бібліотекар з великим трудовим стажем – близько 40 років. Працювати з книгами жінка почала ще в далекій Прибалтиці, а переїхавши до Тур’ї, щоб бути ближчою до батьків, продовжила роботу бібліотекаря вже тут, у сільській бібліотеці.
І вже 26 років Олександра Миколаївна із задоволенням відкриває двері книгозбірні для своїх читачів.
Розповідає, що працювати в бібліотеці зовсім не нудно, а навпаки – щодня доводиться спілкуватися з багатьма людьми, а ще готувати та проводити різноманітні заходи, аби зацікавлювати своїх читачів. А їх тут не мало – близько чотирьохсот.
- Деякі люди дуже люблять читати, але не мають можливості прийти до бібліотеки переважно через стан здоров’я. В таких випадках я сама приношу потрібну літературу їм додому. Інколи вони замовляють щось конкретне, а інколи, керуючись їх уподобаннями, я обираю книги на свій смак. Мої читачі – переважно люди середнього віку, але дуже хотілося б, щоб і діти стали постійними користувачами. Треба повернути їх до книги. Тому ходжу я і до школи, де проводжу літературні години та розповідаю про цікавих авторів, книги, історію рідного села. До речі, у нас є рукопис Тетяни Сірої «Святе, як хліб, моє село», у якому письменниця описала все про Тур’ю. Ним ми дуже пишаємося, бо це – дійсно унікальна інформація про історію рідного краю, - розповідає Олександра Єрьоміна. - Поповнення книгами, хоч і не значне, та все ж таки є. Вже досить давно діє акція «Подаруй бібліотеці книгу», завдяки якій у нас з’являються сучасні книги. Багато жінок купують їх в «Клубі сімейного дозвілля», спершу читають їх самі, а потім приносять до мене, щоб і ті, хто не мають змоги придбати їх, також почитали щось новеньке. Галина Клименко, Наталія Лащенко, Ольга Шумська, Тетяна Усік, Наталія Шумська, Тетяна Лавська - саме вони завжди допомагають мені та підтримують.
А мріє Олександра Миколаївна та її постійні читачі про ремонт рідної книгозбірні, завдяки якому вона стала б ще затишнішою та комфортнішою.
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