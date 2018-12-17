Затверджено нову форму звіту по заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів

Постановою правління Фонду соціального страхування України від 12.12.2018 № 28 затверджено оновлену форму звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду до повного погашення заборгованості.Документом об’єднано звіти про заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Нова форма звітності прийнята з метою оптимізації і передбачає скорочення на 48 показників. Документ набуде чинності з 01.01.2019 одночасно із втратою чинності постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 31.
Водночас, у січні 2019 року страхувальники мають одноразово подати діючий до кінця 2018 року звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за підсумками поточного року.
Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 01 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості здійснюються відповідно до інструкції, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 № 36, що діяла на момент виникнення такої заборгованості.
Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 01 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості здійснюються відповідно до інструкції, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 № 16, що діяла на момент виникнення такої заборгованості.
Нагадаємо, також зазначеною постановою правління ФССУ з 2019 року скасовано щоквартальний звіт по використанню коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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