Тарифи на воду в Сновську можуть зрости знову

У вівторок відбулося засідання виконкому міської ради, головував на якому Олександр Медведьов. Перед початком розгляду питань порядку денного виступила директор ВПУЛГ Лариса Дубина, яка закликала членів виконкому підтримати екологічний проект «Парк на воді – калинові острови», розроблений майстром А.Баглай. Вона вибачилася, що на засіданні у травні ц.р. не було надано достатньо роз’яснень членам виконкому щодо створення
рекреаційної зони в Сновську (і в зв’язку з цим - необхідності випилювання вільх на заболоченій місцевості поблизу училища). Лариса Олексіївна нагадала присутнім і про те, що депутатами міської ради було відхилено її звернення щодо розбудови гідропарку училищем. «Наразі красивий куточок міста занепадає, тож я буду знову звертатися до депутатів, щоб вони надали дозвіл нашому закладу на впорядкування гідропарку», - зазначила Лариса Дубина.
Питання порядку денного виконкому в основному стосувалися бюджету громади на 2019 рік, який розглядатиметься на сесії в п’ятницю. За попередніми розрахунками він становитиме 150 млн грн 987 тис. Також начальник фінансового управління міськради Ліна Савченко повідомила, що на цьому тижні надійшло 2 млн грн освітньої субвенції та 500 тис. грн – медичної, що дає завершити рік без заборгованості із зарплати в цих сферах. Швидко були прийняті рішення стосовно переліку оплачуваних громадських робіт від центру зайнятості на наступний рік, фінансовий план первинної ланки медицини, матеріальна допомога на лікування та на ліквідацію наслідків пожеж окремим жителям громади тощо.
А от найбільше забрало часу і викликало дискусій питання від ПрАТ «Комунальник» стосовно коригування тарифів на водопостачання та водовідведення у бік збільшення. Директор Анатолій Дуля доводив, що підприємство вже має понад 100 тис. грн збитків і тому незабаром надаватиме воду за графіком, якщо не підвищити тарифи. У свою чергу в.о. старости запитали у керівника, чому ж «Комунальник» не обслуговує сільські водогони, як обіцяв рік тому, коли піднімав ціни на послуги в місті. Депутат Володимир Смоляк рекомендував розширювати мережу водопостачання і шукати нових абонентів, щоб не доводилося підвищувати тарифи. За пропозицію скоригувати тарифи проголосували «за» тільки два члени виконкому. Виконуючі обов’язки старост правильно зазначили: «На засіданні з 47-ми присутні 36 членів, більшість з яких - з сільської місцевості. Потім знову говоритимуть – село підняло тарифи на воду для міста! Ми не хочемо на себе брати такої відповідальності».
На що Анатолій Дуля запевнив, що як тільки завершиться воєнний стан його підприємству відключать електроенергію, а він у свою чергу перекриє воду всьому місту під Новий рік. Це вже було схоже на шантаж. Щоб вийти з ситуації міський голова рекомендував оприлюднити в газеті «Промінь» запропоновані ПрАТ розцінки і дати людям 30 днів на їх обговорення. А потім знову зібрати виконком. (Офіційну інформацію ПрАТ та рішення подаємо нижче).
Цікаво, що на запитання: «Хто має оновлювати ділянки застарілої водопровідної мережі, щоб зменшити збитки підприємству?» директор ПрАТ «Комунальник» відповів, що мережа - власність міськради, тож вона нехай цим і займається. Міський голова у свою чергу сказав, що ми здали в оренду товариству водогін, тож і поточні, і капітальні ремонти має здійснювати «Комунальник». А взагалі, після такої спірної ситуації назріває питання про створення нового комунального обслуговуючого підприємства при міськраді, яке надаватиме різні послуги населенню, в тому числі і водопостачання та водовідведення.
Лариса МАРТИНЕНКО
Інформація про намір здійснення зміни тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних організацій та інших споживачів по ПрАТ «Комунальник».
ПрАТ «Комунальник» повідомляє, що діючі тарифи, які введені в дію у вересні 2017 року, згідно з рішенням виконкому Сновської міської ради №104 від 31.08.2017 р., не є самоокупними. Діючий тариф на водопостачання - 16,14 грн/м3, процент відшкодування затвердженим тарифом фактичної вартості послуг на 1.12.2018 р. - 94,8%. Діючий тариф на водовідведення - 37,82 грн/м3, процент відшкодування затвердженим тарифом фактичної вартості послуг на 1.12.2018 р. - 92,7%.
У зв’язку з не стовідсотковим відшкодуванням тарифів на послуги сталось різке погіршення фінансового стану підприємства. За 11 місяців 2018 року отримано збитків: водопостачання – 83,2 тис.грн, водовідведення – 88,2 тис.грн. Щоб зменшити збитки, підприємство працює за скороченим графіком роботи, але обігових коштів катастрофічно не вистачає. Підприємство не має змоги сплатити за електроенергію, податки до бюджету та зарплату з нарахуваннями. Тарифи потребують перегляду у бік збільшення у зв’язку з тим, що витрати з усіх складових тарифу зросли.
Але, враховуючи соціальну напругу, ПрАТ «Комунальник» коригує тільки основні складові вартості тарифу: електроенергію, заробітну плату і ЄСВ. Вартість 1 кВт.год електроенергії, у порівнянні з тим, що закладено у діючому тарифі, збільшилась на 17,7%, мінімальна заробітна плата згідно із ЗУ «Про Державний бюджету України на 2019 рік» зросла проти мінімальної зарплати, яка була закладена у діючому тарифі, на 30,4%.
Структура скоригованого тарифу на 2019 рік
(водопостачання/водовідведенн)
1. Витрати операційної діяльності (грн/м3) 16,945 38,136
2. Витрати виробничої собівартості (грн/м3) 12,11 28,964
Матеріальні витрати (грн/м3) 1,573 4,697
Оплата праці виробничого персоналу (грн/м3) 5,627 14,36
Інші прямі витрати (грн/м3) 1,559 4,974
Загальновиробничі витрати (грн/м3) 3,351 4,933
3. Адміністративні витрати (грн/м3) 2,33 5,823
4. Витрати із збуту (грн/м3) 2,505 3,349
5. Собівартість 1м3 (грн/м3) 16,945 38,136
6. Рентабельність (%) 0 0
7. Прибуток (грн/м3) 0 0
8. ПДВ (грн/м3) 3,389 7,627
9 Тариф (грн/м3) 20,33 45,76
10 Процент підвищення тарифу (%) 26,0 21,0
У відповідності до п.2.12 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012 року «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», зауваження та пропозиції до інформації про намір здійснити зміну тарифів на послуги водопостачання і водовідведення для всіх категорій споживачів по ПрАТ «Комунальник» приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування інформації за адресою: м.Сновськ вул. Незалежності,106, ПрАТ «Комунальник». р
виконавчий комітет
РІШЕННЯ №144 від 18 грудня 2018 року м.Сновськ
Про погодження проекту рішення щодо встановлення скоригованих тарифів на послуги ПрАТ «Комунальник»
Розглянувши звернення директора ПрАТ «Комунальник» Дулі А.М. щодо необхідності коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, у зв’язку зі зміною вартості складових на дані послуги (заробітна плата, енергоносії та ПММ), враховуючи пояснювальну записку ПрАТ «Комунальник», керуючись Законом України від 24.06.2004 р. №1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», п.п.2 п.а, ст. 28, п.п.5, п.а, ст.30, ст.ст. 40, 52, 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Погодити проект рішення щодо встановлення скоригованих тарифів на послуги по ПрАТ «Комунальник» з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів міста Сновськ Чернігівської області у розмірі: 1.1 Водопостачання: населення – 20,33 грн за 1 м3 (з ПДВ); бюджетні організації – 20,33 грн за 1 м3 (з ПДВ); інші споживачі – 20,33 грн за 1 м3 (з ПДВ). 1.2 Водовідведення: населення – 45,76 грн за 1 м3 (з ПДВ); бюджетні організації – 45,76 грн за 1 м3 (з ПДВ); інші споживачі – 45,76 грн за 1 м3 (з ПДВ).
2. Сновській міській раді: 2.1 Враховуючи зауваження та пропозиції членів виконавчого комітету, з метою прийняття конструктивного рішення та вивчення думки населення, керівників організацій – провести обговорення даного рішення протягом 30 днів з моменту повідомлення споживачів через друковані засоби масової інформації; 2.2 Після закінчення обговорення питання – провести громадські слухання.
3. Встановити, що дане рішення (в разі його ухвалення) вступає в силу через 15 днів після виконання п.2 рішення.
4. Відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи забезпечити оприлюднення рішення та інформації на офіційному веб-сайті Сновської міської ради, закликати громадян міста, керівників організацій взяти участь у обговоренні.
5. Керівництву ПрАТ «Комунальник» забезпечити доведення даного рішення до споживачів через друковані засоби масової інформації.
6. Відділу житлово-комунального господарства та транспорту міської ради узагальнити інформацію з подальшим інформуванням на засіданні виконавчого комітету.
Контроль за виконанням рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства та транспорту міської ради.
р Міський голова О.О.Медведьов
рекреаційної зони в Сновську (і в зв’язку з цим - необхідності випилювання вільх на заболоченій місцевості поблизу училища). Лариса Олексіївна нагадала присутнім і про те, що депутатами міської ради було відхилено її звернення щодо розбудови гідропарку училищем. «Наразі красивий куточок міста занепадає, тож я буду знову звертатися до депутатів, щоб вони надали дозвіл нашому закладу на впорядкування гідропарку», - зазначила Лариса Дубина.
Питання порядку денного виконкому в основному стосувалися бюджету громади на 2019 рік, який розглядатиметься на сесії в п’ятницю. За попередніми розрахунками він становитиме 150 млн грн 987 тис. Також начальник фінансового управління міськради Ліна Савченко повідомила, що на цьому тижні надійшло 2 млн грн освітньої субвенції та 500 тис. грн – медичної, що дає завершити рік без заборгованості із зарплати в цих сферах. Швидко були прийняті рішення стосовно переліку оплачуваних громадських робіт від центру зайнятості на наступний рік, фінансовий план первинної ланки медицини, матеріальна допомога на лікування та на ліквідацію наслідків пожеж окремим жителям громади тощо.
А от найбільше забрало часу і викликало дискусій питання від ПрАТ «Комунальник» стосовно коригування тарифів на водопостачання та водовідведення у бік збільшення. Директор Анатолій Дуля доводив, що підприємство вже має понад 100 тис. грн збитків і тому незабаром надаватиме воду за графіком, якщо не підвищити тарифи. У свою чергу в.о. старости запитали у керівника, чому ж «Комунальник» не обслуговує сільські водогони, як обіцяв рік тому, коли піднімав ціни на послуги в місті. Депутат Володимир Смоляк рекомендував розширювати мережу водопостачання і шукати нових абонентів, щоб не доводилося підвищувати тарифи. За пропозицію скоригувати тарифи проголосували «за» тільки два члени виконкому. Виконуючі обов’язки старост правильно зазначили: «На засіданні з 47-ми присутні 36 членів, більшість з яких - з сільської місцевості. Потім знову говоритимуть – село підняло тарифи на воду для міста! Ми не хочемо на себе брати такої відповідальності».
На що Анатолій Дуля запевнив, що як тільки завершиться воєнний стан його підприємству відключать електроенергію, а він у свою чергу перекриє воду всьому місту під Новий рік. Це вже було схоже на шантаж. Щоб вийти з ситуації міський голова рекомендував оприлюднити в газеті «Промінь» запропоновані ПрАТ розцінки і дати людям 30 днів на їх обговорення. А потім знову зібрати виконком. (Офіційну інформацію ПрАТ та рішення подаємо нижче).
Цікаво, що на запитання: «Хто має оновлювати ділянки застарілої водопровідної мережі, щоб зменшити збитки підприємству?» директор ПрАТ «Комунальник» відповів, що мережа - власність міськради, тож вона нехай цим і займається. Міський голова у свою чергу сказав, що ми здали в оренду товариству водогін, тож і поточні, і капітальні ремонти має здійснювати «Комунальник». А взагалі, після такої спірної ситуації назріває питання про створення нового комунального обслуговуючого підприємства при міськраді, яке надаватиме різні послуги населенню, в тому числі і водопостачання та водовідведення.
Лариса МАРТИНЕНКО
Інформація про намір здійснення зміни тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних організацій та інших споживачів по ПрАТ «Комунальник».
ПрАТ «Комунальник» повідомляє, що діючі тарифи, які введені в дію у вересні 2017 року, згідно з рішенням виконкому Сновської міської ради №104 від 31.08.2017 р., не є самоокупними. Діючий тариф на водопостачання - 16,14 грн/м3, процент відшкодування затвердженим тарифом фактичної вартості послуг на 1.12.2018 р. - 94,8%. Діючий тариф на водовідведення - 37,82 грн/м3, процент відшкодування затвердженим тарифом фактичної вартості послуг на 1.12.2018 р. - 92,7%.
У зв’язку з не стовідсотковим відшкодуванням тарифів на послуги сталось різке погіршення фінансового стану підприємства. За 11 місяців 2018 року отримано збитків: водопостачання – 83,2 тис.грн, водовідведення – 88,2 тис.грн. Щоб зменшити збитки, підприємство працює за скороченим графіком роботи, але обігових коштів катастрофічно не вистачає. Підприємство не має змоги сплатити за електроенергію, податки до бюджету та зарплату з нарахуваннями. Тарифи потребують перегляду у бік збільшення у зв’язку з тим, що витрати з усіх складових тарифу зросли.
Але, враховуючи соціальну напругу, ПрАТ «Комунальник» коригує тільки основні складові вартості тарифу: електроенергію, заробітну плату і ЄСВ. Вартість 1 кВт.год електроенергії, у порівнянні з тим, що закладено у діючому тарифі, збільшилась на 17,7%, мінімальна заробітна плата згідно із ЗУ «Про Державний бюджету України на 2019 рік» зросла проти мінімальної зарплати, яка була закладена у діючому тарифі, на 30,4%.
Структура скоригованого тарифу на 2019 рік
(водопостачання/водовідведенн)
1. Витрати операційної діяльності (грн/м3) 16,945 38,136
2. Витрати виробничої собівартості (грн/м3) 12,11 28,964
Матеріальні витрати (грн/м3) 1,573 4,697
Оплата праці виробничого персоналу (грн/м3) 5,627 14,36
Інші прямі витрати (грн/м3) 1,559 4,974
Загальновиробничі витрати (грн/м3) 3,351 4,933
3. Адміністративні витрати (грн/м3) 2,33 5,823
4. Витрати із збуту (грн/м3) 2,505 3,349
5. Собівартість 1м3 (грн/м3) 16,945 38,136
6. Рентабельність (%) 0 0
7. Прибуток (грн/м3) 0 0
8. ПДВ (грн/м3) 3,389 7,627
9 Тариф (грн/м3) 20,33 45,76
10 Процент підвищення тарифу (%) 26,0 21,0
У відповідності до п.2.12 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012 року «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», зауваження та пропозиції до інформації про намір здійснити зміну тарифів на послуги водопостачання і водовідведення для всіх категорій споживачів по ПрАТ «Комунальник» приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування інформації за адресою: м.Сновськ вул. Незалежності,106, ПрАТ «Комунальник». р
виконавчий комітет
РІШЕННЯ №144 від 18 грудня 2018 року м.Сновськ
Про погодження проекту рішення щодо встановлення скоригованих тарифів на послуги ПрАТ «Комунальник»
Розглянувши звернення директора ПрАТ «Комунальник» Дулі А.М. щодо необхідності коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, у зв’язку зі зміною вартості складових на дані послуги (заробітна плата, енергоносії та ПММ), враховуючи пояснювальну записку ПрАТ «Комунальник», керуючись Законом України від 24.06.2004 р. №1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», п.п.2 п.а, ст. 28, п.п.5, п.а, ст.30, ст.ст. 40, 52, 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Погодити проект рішення щодо встановлення скоригованих тарифів на послуги по ПрАТ «Комунальник» з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів міста Сновськ Чернігівської області у розмірі: 1.1 Водопостачання: населення – 20,33 грн за 1 м3 (з ПДВ); бюджетні організації – 20,33 грн за 1 м3 (з ПДВ); інші споживачі – 20,33 грн за 1 м3 (з ПДВ). 1.2 Водовідведення: населення – 45,76 грн за 1 м3 (з ПДВ); бюджетні організації – 45,76 грн за 1 м3 (з ПДВ); інші споживачі – 45,76 грн за 1 м3 (з ПДВ).
2. Сновській міській раді: 2.1 Враховуючи зауваження та пропозиції членів виконавчого комітету, з метою прийняття конструктивного рішення та вивчення думки населення, керівників організацій – провести обговорення даного рішення протягом 30 днів з моменту повідомлення споживачів через друковані засоби масової інформації; 2.2 Після закінчення обговорення питання – провести громадські слухання.
3. Встановити, що дане рішення (в разі його ухвалення) вступає в силу через 15 днів після виконання п.2 рішення.
4. Відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи забезпечити оприлюднення рішення та інформації на офіційному веб-сайті Сновської міської ради, закликати громадян міста, керівників організацій взяти участь у обговоренні.
5. Керівництву ПрАТ «Комунальник» забезпечити доведення даного рішення до споживачів через друковані засоби масової інформації.
6. Відділу житлово-комунального господарства та транспорту міської ради узагальнити інформацію з подальшим інформуванням на засіданні виконавчого комітету.
Контроль за виконанням рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства та транспорту міської ради.
р Міський голова О.О.Медведьов
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