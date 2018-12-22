Замість ялинки – зимовий букет

Екологічну виставку-конкурс під такою назвою традиційно організовує перед Новим роком Сновський центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ). Ми всі звикли до того, що обов’язковим атрибутом новорічних свят є прикрашена ялинка.
А вже через тиждень ми зрубану красуню викидаємо з будинку і сотні молодих дерев гинуть заради кількаденної радості. Але щоб створити святковий настрій, не завжди потрібно нищити ялинку. Це з року в рік доводять учні Сновщини, представляючи свої роботи на конкурс. Для виготовлення новорічного букета, картини чи ялинки в хід ідуть іграшки, шишки, просо, нитки, вата, гілки, тісто…
Цього року переможців визначали у двох вікових категоріях (10-14 років і 15-17 років) та п’яти номінаціях. Виставка виробів у ЦДЮТ була розміщена на видному місці, і всі гуртківці центру та їхні батьки могли милуватися композиціями. Виставку-конкурс доповнювали кращі новорічні малюнки вихованців центру.
«Анастасія Заклевська, котрій всього 9 років, не могла стати учасницею екологічного конкурсу цьогоріч. Але її так надихнули роботи учнів, що вона теж вирішила принести свою новорічну вишиту картину, - розповідає директор ЦДЮТ Наталія СКОТАРЕНКО. – Старання дівчинки ми оцінили заохочувальним призом і чекаємо її витвір в наступному році».
Зазначимо, що на конкурс надійшла 31 робота. Отже, оголошуємо імена переможців. У номінації «Стилізована ялинка» перше місце посіла Маргарита Максименко (молодша вікова категорія, ЗОШ №2), яка зв’язала ялинку і прикрасила іграшками. Маргарита Криволап та Анастасія Хомчук (ЗОШ №2) за ялинку з фотографій теж здобули перемогу, але у старшій віковій категорії.
Учениці міської школи №2 Хомчук Анастасія та Криволап Маргарита перемогу отримали одразу у двох номінаціях – «Стилізована ялинка» та «Новорічна картина». Дівчата у молодших класах брали участь у подібних конкурсах, а в цьому році вирішили об’єднати зусилля. Стилізовану ялинку вони зробили з фотографій учнів школи, а картину майже в повний їхній зріст - з новорічних іграшок та шишок.
У номінації «Новорічна композиція» перше місце серед молодших учасників розділили три роботи: Тетяна Чекиш (Тур`янський НВК), Вероніка Павлова (школа-інтернат) та Тетяна Кравченко (гімназія). У старшій категорії перемогла Вероніка Споднікайло (гімназія) з космічною композицією «Новий рік прийшов на Землю».
Анна Потапуко (школа-інтернат) отримала перемогу серед молодших учасників у номінації «Новорічна картина», представивши вишитий бісером зимовий пейзаж, а серед старших перемогла півтораметрова картина двох дівчат – Маргарити Криволап та Анастасії Хомчук (ЗОШ №2).
Перше місце у номінації «Новорічний букет» виборола Віолета Глузд (школа-інтернат) зі своїм святковим пишним букетом у глечику.
У номінації «Новорічний вінок» свої вироби представила, як і в попередній номінації, тільки молодша категорія учасників. Перше місце розділили між собою Анастасія Акуленко (Кучинівська школа) та Павло Куценко (гімназія).
Приз глядацьких симпатій (за результатами голосування у мережі Фейсбук), отримала оригінальна композиція з пряників «Біла казка дитинства» Тетяни Чекиш.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
А вже через тиждень ми зрубану красуню викидаємо з будинку і сотні молодих дерев гинуть заради кількаденної радості. Але щоб створити святковий настрій, не завжди потрібно нищити ялинку. Це з року в рік доводять учні Сновщини, представляючи свої роботи на конкурс. Для виготовлення новорічного букета, картини чи ялинки в хід ідуть іграшки, шишки, просо, нитки, вата, гілки, тісто…
Цього року переможців визначали у двох вікових категоріях (10-14 років і 15-17 років) та п’яти номінаціях. Виставка виробів у ЦДЮТ була розміщена на видному місці, і всі гуртківці центру та їхні батьки могли милуватися композиціями. Виставку-конкурс доповнювали кращі новорічні малюнки вихованців центру.
«Анастасія Заклевська, котрій всього 9 років, не могла стати учасницею екологічного конкурсу цьогоріч. Але її так надихнули роботи учнів, що вона теж вирішила принести свою новорічну вишиту картину, - розповідає директор ЦДЮТ Наталія СКОТАРЕНКО. – Старання дівчинки ми оцінили заохочувальним призом і чекаємо її витвір в наступному році».
Зазначимо, що на конкурс надійшла 31 робота. Отже, оголошуємо імена переможців. У номінації «Стилізована ялинка» перше місце посіла Маргарита Максименко (молодша вікова категорія, ЗОШ №2), яка зв’язала ялинку і прикрасила іграшками. Маргарита Криволап та Анастасія Хомчук (ЗОШ №2) за ялинку з фотографій теж здобули перемогу, але у старшій віковій категорії.
У номінації «Новорічна композиція» перше місце серед молодших учасників розділили три роботи: Тетяна Чекиш (Тур`янський НВК), Вероніка Павлова (школа-інтернат) та Тетяна Кравченко (гімназія). У старшій категорії перемогла Вероніка Споднікайло (гімназія) з космічною композицією «Новий рік прийшов на Землю».
Анна Потапуко (школа-інтернат) отримала перемогу серед молодших учасників у номінації «Новорічна картина», представивши вишитий бісером зимовий пейзаж, а серед старших перемогла півтораметрова картина двох дівчат – Маргарити Криволап та Анастасії Хомчук (ЗОШ №2).
Перше місце у номінації «Новорічний букет» виборола Віолета Глузд (школа-інтернат) зі своїм святковим пишним букетом у глечику.
У номінації «Новорічний вінок» свої вироби представила, як і в попередній номінації, тільки молодша категорія учасників. Перше місце розділили між собою Анастасія Акуленко (Кучинівська школа) та Павло Куценко (гімназія).
Приз глядацьких симпатій (за результатами голосування у мережі Фейсбук), отримала оригінальна композиція з пряників «Біла казка дитинства» Тетяни Чекиш.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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