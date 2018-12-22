Знадобилось чуже: модем, гроші, навіть іграшка

3 грудня надійшло повідомлення на службу «102» про те, що наочно відомий чоловік з сумки, яка лежала в машині Део Ланос, викрав інтернет-модем.
3 грудня в м.Сновськ під час гостини заявниця виявила в будинку зникнення гаманця, в котрому було 700 грн. та картки.
16 грудня о 08:57 год. з магазину «Аврора» м.Сновськ гр. А. здійснив крадіжку іграшки «Пупс сюрприз» вартістю 235 гривень.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського відділення поліції
3 грудня в м.Сновськ під час гостини заявниця виявила в будинку зникнення гаманця, в котрому було 700 грн. та картки.
16 грудня о 08:57 год. з магазину «Аврора» м.Сновськ гр. А. здійснив крадіжку іграшки «Пупс сюрприз» вартістю 235 гривень.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського відділення поліції
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