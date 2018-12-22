суббота, 22 декабря 2018 г.

Знадобилось чуже: модем, гроші, навіть іграшка

3 грудня надійшло повідомлення на службу «102»  про те, що наочно відомий чоловік з сумки, яка лежала в машині  Део Ланос, викрав інтернет-модем.

3 грудня   в м.Сновськ під час гостини заявниця  виявила в  будинку зникнення гаманця, в котрому було 700 грн. та картки.
16 грудня  о 08:57 год. з магазину «Аврора» м.Сновськ гр. А. здійснив крадіжку іграшки «Пупс сюрприз» вартістю 235 гривень.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського відділення поліції
Автор: на
Ярлыки:

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