Розпочато ремонт сільського будинку культури

Будинок культури у селі завжди користується неабиякою популярністю, а особливо у молоді, яка відпочиває тут чи не щовихідних. І ні для кого не секрет, що у відремонтованому, охайному та теплому приміщенні проводити своє дозвілля набагато приємніше.
У Тур’ї будинок культури розміщений у досить старенькому приміщенні, ремонт у якому робився досить давно. І ось, нарешті, цього року за сприяння начальника відділу культури і туризму Наталії Добненко, міської ради та в.о. старости Тамари Мартиненко, у будинку культури розпочато довгоочікуваний поточний ремонт.
Про те, що вже встигли зробити, розповіла завідувач будинком культури Наталія Кривенко:
- Вже майже закінчили ремонт двох кімнат, у яких готуватимуться до виступів наші учасники самодіяльності. Опустили стелю, стіни, обклали все гіпсокартоном та пофарбували. Також поставили новеньке вікно, а для опалення побудували грубку. Тепер наші аматори не будуть мерзнути, чекаючи свого виступу у холодній неопалюваній кімнаті.
Обіцяли виконати схожі роботи і в основному приміщенні. Зокрема, опустити стелю, поставити пластикові вікна та виконати косметичний ремонт. Тур’янці мріють, що у найближчому майбутньому вони прийдуть на святкові концерти до вже відремонтованого та оновленого приміщення.
ДОВІДКОВО.
Наразі у Тур’ї проживає близько 900 осіб. Функціонує НВК, сімейна лікарська амбулаторія, відділ ветеринарної медицини, будинок культури, бібліотека, церква, шість магазинів, троє соціальних працівників обслуговують одиноких людей, поштове відділення. До речі, це одне з небагатьох сіл, де залишилася працювати місцева листоноша Наталія Пушкар. Саме на неї покладаємо свої надії ми, променівці. Впевнені, що не підведе і надалі заноситиме районку у ще більшу кількість дворів.
Взимку питання з розчисткою снігу у селі не стоїть, його завжди вчасно та якісно розчищає директор ПСП «Прогрес» Вадим Сорокін, який обробляє тут більшість земель.
За рік у селі виконали ремонт дороги по вулицях Усіка та Лащенка, побудували 4 нові колодязі та ще 2 відремонтували.
У Тур’ї будинок культури розміщений у досить старенькому приміщенні, ремонт у якому робився досить давно. І ось, нарешті, цього року за сприяння начальника відділу культури і туризму Наталії Добненко, міської ради та в.о. старости Тамари Мартиненко, у будинку культури розпочато довгоочікуваний поточний ремонт.
Про те, що вже встигли зробити, розповіла завідувач будинком культури Наталія Кривенко:
- Вже майже закінчили ремонт двох кімнат, у яких готуватимуться до виступів наші учасники самодіяльності. Опустили стелю, стіни, обклали все гіпсокартоном та пофарбували. Також поставили новеньке вікно, а для опалення побудували грубку. Тепер наші аматори не будуть мерзнути, чекаючи свого виступу у холодній неопалюваній кімнаті.
Обіцяли виконати схожі роботи і в основному приміщенні. Зокрема, опустити стелю, поставити пластикові вікна та виконати косметичний ремонт. Тур’янці мріють, що у найближчому майбутньому вони прийдуть на святкові концерти до вже відремонтованого та оновленого приміщення.
ДОВІДКОВО.
Наразі у Тур’ї проживає близько 900 осіб. Функціонує НВК, сімейна лікарська амбулаторія, відділ ветеринарної медицини, будинок культури, бібліотека, церква, шість магазинів, троє соціальних працівників обслуговують одиноких людей, поштове відділення. До речі, це одне з небагатьох сіл, де залишилася працювати місцева листоноша Наталія Пушкар. Саме на неї покладаємо свої надії ми, променівці. Впевнені, що не підведе і надалі заноситиме районку у ще більшу кількість дворів.
Взимку питання з розчисткою снігу у селі не стоїть, його завжди вчасно та якісно розчищає директор ПСП «Прогрес» Вадим Сорокін, який обробляє тут більшість земель.
За рік у селі виконали ремонт дороги по вулицях Усіка та Лащенка, побудували 4 нові колодязі та ще 2 відремонтували.
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