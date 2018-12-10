Сновськ долучається до проведення Всеукраїнського тижня права

Відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149/2008 “Про Всеукраїнський тиждень права” Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, який включає 10 грудня – День прав людини. Він відзначається в знак проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 681-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права» передбачено проведення протягом 10-14 грудня ряду інформаційно-роз’яснювальних заходів (навчань, бесід, екскурсій, висвітлення у соціальних мережах тощо) з питань забезпечення додержання та поваги до прав і свобод людини й громадянина, запобігання їх порушенням з метою підняття рівня правової культури та набуття громадянами необхідного рівня правових знань.
Передбачені розпорядженням заходи приурочені до річниці прийняття Загальної декларації прав людини та спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо міжнародних стандартів прав людини та механізмів їх реалізації та захисту.
В рамках проведення Всеукраїнського тижня права надаватиметься безоплатна правова допомога з питань реалізації захисту прав людини, в тому числі соціально незахищеним верствам населення, учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, що підвищить довіру до державних органів.
Нагадуємо, що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48.
Також за правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. С.Титаренка, буд. 6а, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
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