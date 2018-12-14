Майбутнє України неможливе без розвитку місцевого самоврядування

7 грудня в Україні відзначали День місцевого самоврядування. Цього дня в залі засідань міської ради відбулися урочисті заходи за участю керівників громади, в.о. старост, депутатів та тих, хто активно бере участь у розвитку рідної громади.
Окрім численних побажань щастя, добробуту, благополуччя та перспектив в подальшому, керівники нагородили найкращих представників галузі грамотами та подяками.
Серед них Почесною грамотою РДА нагороджено депутата райради Леоніда Рибальченка. Подяку голови РДА оголошено депутату райради Інні Лащенко та депутату міськради Михайлу Булденку.
Почесною грамотою Чернігівської обласної ради нагороджено голову Сновської райради Ніну Кухаренко, а Подякою за активну депутатську діяльність – пенсіонера Григорія Скидана.
Грамотами міської ради за сумлінну працю та вагомі досягнення при виконанні службових обов’язків нагороджено завідувача бюджетного сектора фінвідділу Катерину Ткаченко, завідувача сектора надання адміністративних послуг Юрія Мірошниченка, спеціаліста загального відділу міськради Юлію Щербакову, в.о. старости сіл Чепелів, Сновське, Михайлівка, Єнькова Рудня Марію Мороз, в.о. старости с.Займище Андрія Ларченка, в.о. старости Нових Борович Анатолія Сірого, діловода Сновської міськради Анну Васько, діловода міськради Наталію Горбик, коменданта господарського відділу Володимира Сахуту та депутата міськради Віктора Фориша.
Почесну грамоту обласної ради вручили заступнику міського голови Сергію Силенку. Подяку Чернігівської обласної ради отримала начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Ганна Гукун.
Почесною грамотою районної організації профспілки працівників державних установ України нагородили заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Ірину Мундурс, в.о. старости с.Тихоновичі Анатолія Бондаренка, діловода міськради Марію Малетич.
Почесні грамоти Чернігівської обласної організації профспілки працівників державних установ України вручили провідному спеціалісту юридичного відділу Наталії Єфименко та головному спеціалісту загального відділу міськради Ганні Єфіменко.
Після урочистої частини на присутніх чекав святковий концерт, підготовлений учасниками Сновського будинку культури.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Окрім численних побажань щастя, добробуту, благополуччя та перспектив в подальшому, керівники нагородили найкращих представників галузі грамотами та подяками.
Серед них Почесною грамотою РДА нагороджено депутата райради Леоніда Рибальченка. Подяку голови РДА оголошено депутату райради Інні Лащенко та депутату міськради Михайлу Булденку.
Почесною грамотою Чернігівської обласної ради нагороджено голову Сновської райради Ніну Кухаренко, а Подякою за активну депутатську діяльність – пенсіонера Григорія Скидана.
Грамотами міської ради за сумлінну працю та вагомі досягнення при виконанні службових обов’язків нагороджено завідувача бюджетного сектора фінвідділу Катерину Ткаченко, завідувача сектора надання адміністративних послуг Юрія Мірошниченка, спеціаліста загального відділу міськради Юлію Щербакову, в.о. старости сіл Чепелів, Сновське, Михайлівка, Єнькова Рудня Марію Мороз, в.о. старости с.Займище Андрія Ларченка, в.о. старости Нових Борович Анатолія Сірого, діловода Сновської міськради Анну Васько, діловода міськради Наталію Горбик, коменданта господарського відділу Володимира Сахуту та депутата міськради Віктора Фориша.
Почесну грамоту обласної ради вручили заступнику міського голови Сергію Силенку. Подяку Чернігівської обласної ради отримала начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Ганна Гукун.
Почесною грамотою районної організації профспілки працівників державних установ України нагородили заступника начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Ірину Мундурс, в.о. старости с.Тихоновичі Анатолія Бондаренка, діловода міськради Марію Малетич.
Почесні грамоти Чернігівської обласної організації профспілки працівників державних установ України вручили провідному спеціалісту юридичного відділу Наталії Єфименко та головному спеціалісту загального відділу міськради Ганні Єфіменко.
Після урочистої частини на присутніх чекав святковий концерт, підготовлений учасниками Сновського будинку культури.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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