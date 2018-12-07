Ліцензію на постачання електроенергії отримало ТОВ «Енера Чернігів»

2019 рік стане роком серйозних змін у роботі електроенергетичних підприємств нашої держави. Так, в рамках закону «Про ринок електричної енергії» всі обленерго зобов’язані розділитися на дві компанії: оператора системи розподілу та постачальника електроенергії.
Вже з 1 січня ПАТ «Чернігівобленерго» припиняє постачання електричної енергії споживачам, а займатиметься тільки її розподілом. У кожному регіоні України створюються компанії, які постачатимуть електроенергію. На Чернігівщині та в м.Славутич Київської області – це товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ». Коло споживачів, які можуть скористатися послугою постачання електроенергії на умовах універсальної послуги, розширено. Тимчасово, на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, окрім побутових та малих не побутових споживачів, надаватимуться постачальником таких послуг ще й бюджетним установам та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.
З 1 січня 2019 р. до 31 грудня 2020 р. функції постачальника «останньої надії» покладатимуться на електропостачальника державної форми власності. Представники новоствореної постачальної компанії будуть знаходиться в кожному районному центрі Чернігівської області та в м.Славутич у приміщенні РЕМ. Спеціалісти ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» мають багаторічний досвід роботи на ринку і зроблять все для того, щоб реформа роздрібного ринку електричної енергії здійснювалася у максимально комфортний і непомітний для споживачів спосіб. Всі сервіси, які на сьогодні існують в ПАТ «Чернігівобленерго» для передачі показів лічильників, і надалі продовжуватимуть функціонувати в цій розподільчій компанії.
Микола МИХАЛКО,
директор ВП «Щорський РЕМ»
ПАТ «Чернігівобленерго»
Вже з 1 січня ПАТ «Чернігівобленерго» припиняє постачання електричної енергії споживачам, а займатиметься тільки її розподілом. У кожному регіоні України створюються компанії, які постачатимуть електроенергію. На Чернігівщині та в м.Славутич Київської області – це товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ». Коло споживачів, які можуть скористатися послугою постачання електроенергії на умовах універсальної послуги, розширено. Тимчасово, на період з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, окрім побутових та малих не побутових споживачів, надаватимуться постачальником таких послуг ще й бюджетним установам та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.
З 1 січня 2019 р. до 31 грудня 2020 р. функції постачальника «останньої надії» покладатимуться на електропостачальника державної форми власності. Представники новоствореної постачальної компанії будуть знаходиться в кожному районному центрі Чернігівської області та в м.Славутич у приміщенні РЕМ. Спеціалісти ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» мають багаторічний досвід роботи на ринку і зроблять все для того, щоб реформа роздрібного ринку електричної енергії здійснювалася у максимально комфортний і непомітний для споживачів спосіб. Всі сервіси, які на сьогодні існують в ПАТ «Чернігівобленерго» для передачі показів лічильників, і надалі продовжуватимуть функціонувати в цій розподільчій компанії.
Микола МИХАЛКО,
директор ВП «Щорський РЕМ»
ПАТ «Чернігівобленерго»
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