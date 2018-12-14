Горіли житлові будинки

7 грудня о 12 год. 04 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м. Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в м. Сновськ по вул. Партизанській. Власник - 1977 р.н.
Причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем пошкоджено особисте майно, стіну та перекриття на площі 15 м кв. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ). Завдяки оперативним та вмілим діям вогнеборців не допущено поширення полум’я на житловий будинок та господарчу будівлю.
9 грудня о 07 год. 40 хв. надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с.Низківка по вул. Садовій. Власник – 1966 р.н., тимчасово непрацюючий. Причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем пошкоджено стіну на площі 5 м кв. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та МПК с.Забарівка Корюківського району. Особовий склад підрозділу працював в апаратах захисту органів дихання. Завдяки спільним та вмілим діям вогнеборців не допущено поширення полум’я на житловий будинок та господарчі будівлі.
Шановні жителі громади! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення!
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
Причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем пошкоджено особисте майно, стіну та перекриття на площі 15 м кв. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м. Сновськ). Завдяки оперативним та вмілим діям вогнеборців не допущено поширення полум’я на житловий будинок та господарчу будівлю.
9 грудня о 07 год. 40 хв. надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с.Низківка по вул. Садовій. Власник – 1966 р.н., тимчасово непрацюючий. Причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем пошкоджено стіну на площі 5 м кв. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) та МПК с.Забарівка Корюківського району. Особовий склад підрозділу працював в апаратах захисту органів дихання. Завдяки спільним та вмілим діям вогнеборців не допущено поширення полум’я на житловий будинок та господарчі будівлі.
Шановні жителі громади! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення!
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
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