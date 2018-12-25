Охоплення електронним документообігом по заявам-розрахункам сягає 50%

Кожна друга заява-розрахунок для отримання фінансування від Фонду соціального страхування України за листками непрацездатності подається роботодавцями в електронному вигляді. Щодня до Фонду надходить більше 5 тис. електронних заяв-розрахунків.
Можливість використання клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення для подачі заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів застрахованим особам була впроваджена з 01 жовтня 2018 року відповідно до рішення правління Фонду від 19.07.2018 № 12.
Створення та подання електронних заяв-розрахунків здійснюється страхувальниками (роботодавцями) із застосування електронного цифрового підпису за умови укладеного договору із робочим органом виконавчої дирекції Фонду.
На підставі прийнятої заяви-розрахунку Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання, допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг, виплат у разі переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу.
Також з 01 жовтня поточного року впроваджено систему попереднього контролю правильності нарахування виплат, що дозволяє упередити можливі помилки при визначенні розміру матеріального забезпечення та уникнути штрафів. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку інформації, наведеної у заяві-розрахунку, перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску тощо.
Відповідно, за фактом надходження електронного документу здійснюється відправлення страхувальнику трьох видів квитанцій: про одержання електронного документа, що засвідчує факт і час його одержання; про надходження електронного документа, що за результатами перевірки засвідчує факт і час його відправлення; про приймання електронного документа, що засвідчує факт і час приймання (неприймання) електронного документа та внесення його даних у базу.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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