Олена КОМПАНЕЦЬ: «Сигналізуємо «SOS»!»

Дорогі народні депутати-земляки! Шановний Анатолію Євлахов, Василю Амельченко, Олеже Купрієнко! Озвіться і ви! Адресуйте наш «Промінь» малозахищеним людям. Буду вдячна всім
вам за розуміння. Вдатися до екстремального повідомлення під гаслом «SOS!» мене, як керівника, змусили останні дані по передплаті. Вони для районки – критичні. Адже цифра 1675 не дозволить нам вижити, скоріш за все призведе до нових невтішних кроків. У «Променя», схожого на корабель із простреленою палубою, є в запасі 5 днів, тобто шанс вижити, і продовжити інформування свіжими новинами.
Дорогі жителі сіл і міста, особливо сільчани! Будь ласка, передплатіть рідний щотижневик хоч на квартал! Продовжити можна буде у наступні місяці. Почуйте цей заклик і заможні земляки з інших місць проживання. Ваш відгук на нього збереже єдине в районі інформаційне друковане видання.
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