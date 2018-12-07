пятница, 7 декабря 2018 г.

Ремонт їдальні в гімназії триває

Два роки тому в жовтні горіла Сновська гімназія. Минулого року за рахунок субвенції з державного бюджету міська рада виділила понад  5  мільйонів для відновлення класів та коридорів, які потребували ремонту. Цього року взялися і за ремонт їдальні, яку почали відновлювати з нуля.



За словами заступника міського голови, начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Олени Коваленко, після попередньої оцінки експертами у минулому році, вирішили виділити 8 мільйонів з державного бюджету. Цієї суми мало б вистачити, щоб реконструювати приміщення. Проте після наступних численних оглядів та перевірок з’ясувалося, що реконструювати їдальню неможливо через занадто тонкі та пошкоджені стіни. Саме тому будівництво розпочали з нуля. Після створення нового проекту та проведення тендеру перемогу отримала Чернігівська організація ТОВ «Нормаль-Україна».
З державної субвенції на розбудову інфраструктури ОТГ виділили понад 12 мільйонів гривень. Кошти підуть на будування стін, підвального приміщення, даху, гідроізоляції, а також на внутрішні роботи і закупівлю відповідного обладнання.
Ремонтні роботи розпочалися з 9 листопада. За цей період розібрали старі стіни (до речі, цеглою з них вимостили двір автопарку у Гвоздиківці), побудували фундамент та підвальне приміщення і почали зводити стіни.
Оскільки кошти надійшли в кінці року, то подальші ремонтні роботи напряму залежатимуть від погодних умов. У будь-якому випадку до кінця поточного року планують завершити зведення стін, зробити перекриття даху та виконати гідроізоляцію приміщення.
Тетяна ЛИТВИН
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