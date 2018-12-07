Ремонт їдальні в гімназії триває

Два роки тому в жовтні горіла Сновська гімназія. Минулого року за рахунок субвенції з державного бюджету міська рада виділила понад 5 мільйонів для відновлення класів та коридорів, які потребували ремонту. Цього року взялися і за ремонт їдальні, яку почали відновлювати з нуля.
За словами заступника міського голови, начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Олени Коваленко, після попередньої оцінки експертами у минулому році, вирішили виділити 8 мільйонів з державного бюджету. Цієї суми мало б вистачити, щоб реконструювати приміщення. Проте після наступних численних оглядів та перевірок з’ясувалося, що реконструювати їдальню неможливо через занадто тонкі та пошкоджені стіни. Саме тому будівництво розпочали з нуля. Після створення нового проекту та проведення тендеру перемогу отримала Чернігівська організація ТОВ «Нормаль-Україна».
З державної субвенції на розбудову інфраструктури ОТГ виділили понад 12 мільйонів гривень. Кошти підуть на будування стін, підвального приміщення, даху, гідроізоляції, а також на внутрішні роботи і закупівлю відповідного обладнання.
Ремонтні роботи розпочалися з 9 листопада. За цей період розібрали старі стіни (до речі, цеглою з них вимостили двір автопарку у Гвоздиківці), побудували фундамент та підвальне приміщення і почали зводити стіни.
Оскільки кошти надійшли в кінці року, то подальші ремонтні роботи напряму залежатимуть від погодних умов. У будь-якому випадку до кінця поточного року планують завершити зведення стін, зробити перекриття даху та виконати гідроізоляцію приміщення.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
За словами заступника міського голови, начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Олени Коваленко, після попередньої оцінки експертами у минулому році, вирішили виділити 8 мільйонів з державного бюджету. Цієї суми мало б вистачити, щоб реконструювати приміщення. Проте після наступних численних оглядів та перевірок з’ясувалося, що реконструювати їдальню неможливо через занадто тонкі та пошкоджені стіни. Саме тому будівництво розпочали з нуля. Після створення нового проекту та проведення тендеру перемогу отримала Чернігівська організація ТОВ «Нормаль-Україна».
З державної субвенції на розбудову інфраструктури ОТГ виділили понад 12 мільйонів гривень. Кошти підуть на будування стін, підвального приміщення, даху, гідроізоляції, а також на внутрішні роботи і закупівлю відповідного обладнання.
Ремонтні роботи розпочалися з 9 листопада. За цей період розібрали старі стіни (до речі, цеглою з них вимостили двір автопарку у Гвоздиківці), побудували фундамент та підвальне приміщення і почали зводити стіни.
Оскільки кошти надійшли в кінці року, то подальші ремонтні роботи напряму залежатимуть від погодних умов. У будь-якому випадку до кінця поточного року планують завершити зведення стін, зробити перекриття даху та виконати гідроізоляцію приміщення.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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