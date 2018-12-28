Світлана Коротиш планує зробити виставку власних картин

Світлана та Олександр Коротиші з Єліного відомі нашим читачам, як прийомна родина, яка взяла на виховання двох дітей. Нині Юля та Олександр (молодший) вже студенти вищого професійного училища у Сновську.
Дівчина обрала професію кухаря-кондитера, а юнак – маляра-штукатура. Додому діти приїздять не часто, а все через те, що до Єліного нема рейсового автобуса.
- Таксі оплачувати на кожні вихідні дуже дорого, - розповідає мама Світлана. – Тому домовляємося з односельцями, винаймаємо один автомобіль на кількох чоловік і їдемо у Сновськ: хто провідати дітей і завезти їм продукти, хто до лікарні, хто до інших установ чи на ринок.
Роботи в селі нема, окрім звичайно, на городі та по-господарству. Сім`я тримає 2 корови, свиней, кролів, птицю… Обробляє великий город, з якого за минуле літо ще й продали тонну картоплі.
- Якщо не лінуєшся – поряд ліс, а там гроші із землі ростуть, - усміхається Олександр старший. – За сезон я назбирала разом грибів та ягід майже на 20 тисяч гривень. Хіба це не заробіток?
- А гроші потім на відпочинок витрачаєте? – запитую.
- На дітей, на будинок, на захоплення дружини. Одного разу тільки їздили в Запоріжжя, господарство надовго не відпускає з дому, - розповідають Коротиші.
Обійстя їхнє облаштоване на сучасний лад. І металопластикові вікна, і енергозберігаючі світлодіодні лампочки, і душ з туалетом в будинку, є баня. Поряд з оселею влітку квітнуть клумби. І навіть взимку з-під снігу виглядають різнокольорові квіти. Але з пластику. Все це зроблено руками господині. До речі, вона зробила з пластикових пляшок і теплицю для розсади. Розповідає, що цілу зиму розрізала пляшки, зшивала отримані прямокутники на швейній машинці. Зате вийшов міцний і легкий водночас парник розміром метр на два.
Світлана – творча особистість. За її участю проходять майже всі свята в сільському будинку культури, разом з чоловіком вони і співають, і музичний супровід заходів організовують. А ще Світлана входить до складу півчих у церкві. Останні 6 років жінка захопилася вишивкою картин. Три з них вона подарувала. Не по намальованій схемі, а на чистому полотні великими бісеринками вишиває пейзажі, ікони, квіти, звірів… Майстриня створила 24 такі картини, планує зробити ще декілька і влаштувати їх виставку в Сновську. Картини за розміром великі (понад метр по діагоналі) і досить важкі за рахунок бісеру.
- Витрачаю на одну десь місяць, вишиваю, коли є час, переважно взимку, - розповідає Світлана. – Обходиться матеріал на одну картину десь в тисячу гривень.
- Чоловік поділяє Ваше захоплення? – запитую.
- Дружині подобається, тож хай займається! – відповідає Олександр. – Вона ж і мені допомагає. Удвох з нею ми робили ванну кімнату, кімнати дітям. Все своїми руками.
Показали ще картину на стіні з… пластикових ложок. Ніколи б не подумала, бо виглядає вона, наче кована, ще й покрита золотою фарбою.
Невтомні вмілі руки і фантазія створюють особливий затишок в домі цієї родини. А ще й тому, що в кожну картину, в кожний витвір Світлана і Олександр вкладають часточку своєї душі.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора та з сімейного архіву Коротишів.
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