47 тис. внутрішньо переміщених осіб отримують щомісячні страхові виплати від Фонду

Фондом соціального страхування України здійснюється надання щомісячних страхових виплат для понад 208 тис. потерпілих на виробництві та членів їх сімей. З них більше 47 тис. є внутрішньо переміщеними особами, які продовжують отримувати страхові виплати на підконтрольній українській владі території.
Вимушено переміщеним особам профінансовано 1,54 млрд гривень страхових виплат за даними трьох кварталів 2018 року.
Щомісячні страхові виплати призначаються особам у разі часткової або повної втрати працездатності через настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.
Розмір такої виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на дату настання права на страхову виплату.
Мінімальний розмір щомісячної виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, який встановлено на день настання права на страхову виплату.
Зазначимо, у 2018 році Фондом соціального страхування України було здійснено три етапи перерахунків розміру страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), що дозволило збільшити їх у середньому на 40,6%. Упродовж 9 місяців цього року загальна сума страхових виплат потерпілим на виробництві склала понад 5 млрд 796 млн гривень.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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