Найказковіше свято року вже близько

Новий рік – свято, на яке з нетерпінням чекають як дорослі, так і діти.
Адже це час чарівництва, радості та справжніх чудес. А для більшості людей – це щасливий період, проведений разом зі своїми рідними та друзями в цілковитій атмосфері добра і умиротворення. Кажуть, якщо в Новий рік загадати бажання – воно обов`язково здійсниться. Тож нехай у вас, наші шановні читачі, збуваються всі мрії та бажання, а рік Жовтої Земляної Свині стане по-справжньому щасливим та наповненим лише радісними моментами. Адже недарма існує думка: як свято Нового року зустрінеш – так його і проведеш. Тож проводьте його із радістю і сонячними емоціями та любов’ю. Принаймні наші герої – Дід Мороз та Снігуронька такої ж думки. А поліпшувати святковий настрій їм допомагає наш рідний «Промінь». Вони його передплатили. А чи зробили це ви?
Комментариев нет:
Отправить комментарий