Хто чистить і посипає дороги на Сновщині?

– На території нашої об’єднаної громади є три категорії автомобільних доріг: місцевого значення – протяжністю 155,1 км, обласного – 273,4 км та державного – 118,3 км. Дороги по місту та селах – місцеві, траси на Єліне та Клюси - державні, а решта доріг між населеними пунктами – обласні. Тому й слідкувати за їхнім станом уповноважені різні організації, - інформує заступник міського голови Сергій СИЛЕНОК.
Дороги місцевого значення. Вулиці й тротуари у Сновську чистить від снігу комунальне підприємство «Щорська ЖЕД», яке має на балансі 4 одиниці техніки. Підприємство для підсипки доріг запаслося достатньою кількістю піщано-сольової суміші, щоб її вистачило на весь зимовий період. До речі, до середини грудня до ЖЕД має надійти ще одна снігоочисна техніка – МАЗ-500, якою одночасно можна прибирати сніг і підсипати дороги.
Додатково, за кошти місцевого бюджету, для розчистки доріг у місті залучаються трактори ПрАТ «Комунальник» (директор А.Дуля), Щорської експлуатаційної дільниці №2 Корюківського МУВГ (керівник В.Кириченко) та ДП «Сновськрайагролісгосп» (О.Скороход).
Для прибирання снігу по селах громади, як і в минулі роки, укладаються угоди на виконання робіт між міською радою та приватними підприємцями. Переважно чистять дороги ті підприємства та ФОП, які працюють у селах або орендують там землі.
– Попередньо з усіма в.о. старост ми вже обговорили питання роботи в зимовий період. Жоден населений пункт громади, всі найвіддаленіші села не залишаться поза увагою, в усіх них будуть розчищатися вулиці після снігопадів, - запевнив Сергій Вадимович.
Щодо доріг державного та обласного значення, то їх обслуговує філія «Корюківського райавтодору» дочірнього підприємства «Чернігівський облавтодор». Прибирати сніг і посипати дороги між селами мають лише вони. Наприклад, за дорогу до Лосевої Слободи відповідає також Корюківський райавтодор. Міська рада підтримує постійний зв’язок з організацією, мають її координати і всі в.о. старост Сновщини. Тож якщо виникають проблеми з дорогами – не мовчіть, повідомляйте про них.
Принагідно хочемо застерегти водіїв усіх транспортних засобів: підготуйте їх до експлуатації в зимовий період, дотримуйтеся правил дорожнього руху і вибирайте безпечну швидкість в умовах снігопаду та ожеледиці.
Лариса МАРТИНЕНКО
Дороги місцевого значення. Вулиці й тротуари у Сновську чистить від снігу комунальне підприємство «Щорська ЖЕД», яке має на балансі 4 одиниці техніки. Підприємство для підсипки доріг запаслося достатньою кількістю піщано-сольової суміші, щоб її вистачило на весь зимовий період. До речі, до середини грудня до ЖЕД має надійти ще одна снігоочисна техніка – МАЗ-500, якою одночасно можна прибирати сніг і підсипати дороги.
Додатково, за кошти місцевого бюджету, для розчистки доріг у місті залучаються трактори ПрАТ «Комунальник» (директор А.Дуля), Щорської експлуатаційної дільниці №2 Корюківського МУВГ (керівник В.Кириченко) та ДП «Сновськрайагролісгосп» (О.Скороход).
Для прибирання снігу по селах громади, як і в минулі роки, укладаються угоди на виконання робіт між міською радою та приватними підприємцями. Переважно чистять дороги ті підприємства та ФОП, які працюють у селах або орендують там землі.
– Попередньо з усіма в.о. старост ми вже обговорили питання роботи в зимовий період. Жоден населений пункт громади, всі найвіддаленіші села не залишаться поза увагою, в усіх них будуть розчищатися вулиці після снігопадів, - запевнив Сергій Вадимович.
Щодо доріг державного та обласного значення, то їх обслуговує філія «Корюківського райавтодору» дочірнього підприємства «Чернігівський облавтодор». Прибирати сніг і посипати дороги між селами мають лише вони. Наприклад, за дорогу до Лосевої Слободи відповідає також Корюківський райавтодор. Міська рада підтримує постійний зв’язок з організацією, мають її координати і всі в.о. старост Сновщини. Тож якщо виникають проблеми з дорогами – не мовчіть, повідомляйте про них.
Принагідно хочемо застерегти водіїв усіх транспортних засобів: підготуйте їх до експлуатації в зимовий період, дотримуйтеся правил дорожнього руху і вибирайте безпечну швидкість в умовах снігопаду та ожеледиці.
Лариса МАРТИНЕНКО
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