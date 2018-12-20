А на елеваторі робота не припиняється

Новорічні клопоти наразі заполонюють і роботу, і побут, і все те, що раніше було пріоритетним. Ялинка, мандарини, найближчі робочі суботи, затим – тижневі вихідні, шкільні канікули на слуху у дорослого і малого люду. Але є підприємства, організації й заклади, де
трудовий графік безперебійний, де, незважаючи на свята, треба нести зміну, відповідати за доручену ділянку роботи. У переліку таких і наше ПВКП «Імпульс», головними представниками якого в районі є Григорій Синельник й Сергій Скоробогатько.
Визнані, авторитетні, компетентні у всіх виробничих питаннях, вони (разом із колективом) демонструють приклад успішної господарності, позитивних напрацювань, вміння будувати далекосяжні плани на розширення потужностей, технічного оснащення, нових найсучасніших розробок. А потужності цього підприємства такі, що аналогів мало де знайдеш! Тисячі тонн збіжжя соняшника й кукурудзи і сьогодні знаходиться на цьому елеваторі. Збіжжя, яке з часом піде під реалізацію і по Україні, і на експорт. Зберегти його якнайкраще - завдання усієї команди «Імпульсу», усіх робочих – денних і нічних – змін. А на нашому знімку – помічник оператора Сергій Столяров та слюсар-механік Дмитро Громадський. Покладені на них завдання ці виробничники виконують відмінно.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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