У Вадима Аникієнка – Президентська стипендія!

Нещодавно відбулося нагородження стипендіями Президента України переможців олімпіад та конкурсів наукових робіт МАН.
Серед цих талановитих та розумних студентів опинився і випускник Сновської ЗОШ №1 Вадим Аникієнко. Цього року він, як і мріяв, вступив до Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка на історичний факультет.
Вручали нагороди міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, а також директор і президент Київської малої академії наук Оксен Лісовий та Станіслав Довгий. Студенти мали змогу поспілкуватися та зробити фото на згадку про цю важливу подію у їх житті.
Сновщина вкотре пишається та тішиться результатами роботи свого земляка. Тож успіхів тобі, Вадиме, в усіх твоїх майбутніх починаннях!
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Вадима Аникієнка
Серед цих талановитих та розумних студентів опинився і випускник Сновської ЗОШ №1 Вадим Аникієнко. Цього року він, як і мріяв, вступив до Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка на історичний факультет.
Вручали нагороди міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, а також директор і президент Київської малої академії наук Оксен Лісовий та Станіслав Довгий. Студенти мали змогу поспілкуватися та зробити фото на згадку про цю важливу подію у їх житті.
Сновщина вкотре пишається та тішиться результатами роботи свого земляка. Тож успіхів тобі, Вадиме, в усіх твоїх майбутніх починаннях!
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Вадима Аникієнка
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