Валерій Радібеда, голова Сновської РДА, очільник оперативного штабу: «Район бере участь у штабних тренуваннях і виконує поставлені завдання»

На виконання розпорядження Кабміну ДСУНС із четвертого по п’яте грудня проводились тренування по всій території України з органами управління цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період.
Наш район також долучився до участі у штабних тренуваннях. Було скликано позачергове засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. За моїм дорученням керівники підприємств, установ та організацій мають провести інструктажі зі своїми колективами з питань порядку дій при виникненні надзвичайних ситуацій. Також був оперативно і злагоджено відпрацьований відповідний план дій. Хочеться закликати людей зберігати спокій, бути пильними та уважними! За потреби адреси найближчих сховищ ви можете дізнатися у чергового РДА за тел. 2-11-64, чергового ДСНС за тел. 101 чи 2-14-61, чергового відділу поліції за тел. 102 чи 2-15-63.
Наш район також долучився до участі у штабних тренуваннях. Було скликано позачергове засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. За моїм дорученням керівники підприємств, установ та організацій мають провести інструктажі зі своїми колективами з питань порядку дій при виникненні надзвичайних ситуацій. Також був оперативно і злагоджено відпрацьований відповідний план дій. Хочеться закликати людей зберігати спокій, бути пильними та уважними! За потреби адреси найближчих сховищ ви можете дізнатися у чергового РДА за тел. 2-11-64, чергового ДСНС за тел. 101 чи 2-14-61, чергового відділу поліції за тел. 102 чи 2-15-63.
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