Допоможіть врятувати сина!

Наразі мій син, Роман Васильович Биховець, 14.05.1988 р.н., перебуває на лікуванні у Білорусі, в Мінському Республіканському онкологічному інституті імені Н.Н.Олександрова. Контрольне обстеження показало, що він неоперабельний, але є шанс вижити завдяки препаратам швейцарських розробників. Собівартість таких ліків на місяць коштує 6400 доларів або 13440 білоруських рублів. Оскільки сина я лікую із 2011 року, сімейний бюджет повністю вичерпано, і все, що можна, вже продано. Звертаюсь до усіх небайдужих земляків, жителів міста надати посильну допомогу на лікування Романа. На вас, дорогі мої, остання надія.
Реквізити картки ПриватБанку:
5168 7426 0669 5595.
Із уклінною вдячністю – Людмила БИХОВЕЦЬ, мама.
Реквізити картки ПриватБанку:
5168 7426 0669 5595.
Із уклінною вдячністю – Людмила БИХОВЕЦЬ, мама.
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