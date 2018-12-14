На засіданні оперативного штабу

Як повідомив «Променю» голова оперативного штабу Валерій Радібеда, 11 грудня була проведена нарада-інструктаж із питань розкриття анонімних повідомлень терористичного характеру, де був розглянутий алгоритм дій у разі, коли анонімні повідомлення можуть надійти.
Серед запрошених на засідання штабу були Ігор Ющенко, начальник Сновського міжрайонного відділення УСБУ в Чернігівській області, Денис Бобровник, очільник місцевої поліції, Андрій Терещенко, начальник районного сектора УДС із надзвичайних ситуацій та інші посадовці. Розмова вийшла діловою і конструктивною. До речі, головний спеціаліст по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату РДА Галина Ананченко нагадала номери телефонів, за якими необхідно негайно повідомляти при отриманні повідомлення терористичного змісту, а саме: Сновське міжрайонне відділення Управління Служби безпеки України в Чернігівській області за тел. 2-15-71; черговий Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за тел. 2-15-63 або 102; районний сектор Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області за тел. 2-14-61 або 101.
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