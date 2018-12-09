Поблизу Тихонович вполювали двох вовків

У неділю, 2 грудня, єгерями ТОВ «Єлінський ліс» та мисливцями села Тихоновичі було впольовано двох сіроманців.
Це сталося в урочищі «Княжеська дача». За словами мисливців, у селі вовків поки що не зустрічали.
Тепер. Але попередні роки свідчать: хижаки робили чимало лиха фермі, наводили страх на місцевих жителів.
Це сталося в урочищі «Княжеська дача». За словами мисливців, у селі вовків поки що не зустрічали.
Тепер. Але попередні роки свідчать: хижаки робили чимало лиха фермі, наводили страх на місцевих жителів.
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