Навчатися ніколи не пізно

Сьогодні стати фахівцями із спеціальностей: «Пожежна безпека», «Цивільна безпека» (Цивільний захист, Охорона праці), «Психологія», «Екологія», «Право» можна, вступивши до Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України - навчального закладу IV рівня акредитації.
Для отримання якісної європейської освіти в закладі створено усі умови: сучасні інтерактивні аудиторії, комп’ютерні класи, електронна бібліотека, спортивний комплекс.
Інститут здійснює підготовку курсантів, студентів, слухачів як за державним замовленням, так і на платних засадах (за рахунок фізичних, юридичних осіб).
Деталі за телефонами: (0472) 55-09-46 - відділ персоналу; (0472) 55-09-61 – навчально-методичний відділ; (0472) 55-09-69 – факс. Приймальна комісія: тел. (0472) 55-09-55.
Е-mail: fire@fire.ck.ua, сайт: www.fire.ck.ua
Для отримання якісної європейської освіти в закладі створено усі умови: сучасні інтерактивні аудиторії, комп’ютерні класи, електронна бібліотека, спортивний комплекс.
Інститут здійснює підготовку курсантів, студентів, слухачів як за державним замовленням, так і на платних засадах (за рахунок фізичних, юридичних осіб).
Деталі за телефонами: (0472) 55-09-46 - відділ персоналу; (0472) 55-09-61 – навчально-методичний відділ; (0472) 55-09-69 – факс. Приймальна комісія: тел. (0472) 55-09-55.
Е-mail: fire@fire.ck.ua, сайт: www.fire.ck.ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий