Ситуація контролюється

На черговій нараді, яка відбулася в Сновській РДА 18 грудня, начальник Сновського
міжрайонного відділення Управління Служби безпеки України в Чернігівській області Ющенко Ігор Володимирович повідомив про ситуацію в районі та нагадав алгоритм дій у разі надходження анонімних повідомлень терористичного характеру.
Сновський район безпосередньо межує з Російською Федерацією. Незважаючи на воєнний стан, який триває на даний час, всі громадяни, підприємства, організації, установи району працюють в звичайному режимі без будь-яких обмежень. В посиленому режимі працюють всі силові структури району. Передумов для паніки зовсім нема. Все знаходиться під контролем силових структур району.
міжрайонного відділення Управління Служби безпеки України в Чернігівській області Ющенко Ігор Володимирович повідомив про ситуацію в районі та нагадав алгоритм дій у разі надходження анонімних повідомлень терористичного характеру.
Сновський район безпосередньо межує з Російською Федерацією. Незважаючи на воєнний стан, який триває на даний час, всі громадяни, підприємства, організації, установи району працюють в звичайному режимі без будь-яких обмежень. В посиленому режимі працюють всі силові структури району. Передумов для паніки зовсім нема. Все знаходиться під контролем силових структур району.
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