Будьте пильними!

Співробітники Служби безпеки України продовжують фіксувати зростання зацікавленості російських спецслужб громадянами України, які відвідують РФ.
Найчастіше під посиленою увагою іноземних спецслужб опиняються українці, які виїжджають до РФ на заробітки та у приватних справах. Шляхом шантажу та створення штучних компрометуючих ситуацій представники ФСБ намагаються залучити українців до негласної співпраці, примушують збирати та передавати інформацію на шкоду національним інтересам України.
Нагадуємо, що під час перебування за кордоном громадяни України залишаються під правовим захистом своєї держави. У разі затримання, негуманного поводження, фізичного та психологічного тиску з боку правоохоронних органів РФ, спонукання до негласного співробітництва з іноземними спецслужбами українським громадянам рекомендується невідкладно звертатися на «гарячі лінії» консульських установ та СБУ: (0462)676-208.
Найчастіше під посиленою увагою іноземних спецслужб опиняються українці, які виїжджають до РФ на заробітки та у приватних справах. Шляхом шантажу та створення штучних компрометуючих ситуацій представники ФСБ намагаються залучити українців до негласної співпраці, примушують збирати та передавати інформацію на шкоду національним інтересам України.
Нагадуємо, що під час перебування за кордоном громадяни України залишаються під правовим захистом своєї держави. У разі затримання, негуманного поводження, фізичного та психологічного тиску з боку правоохоронних органів РФ, спонукання до негласного співробітництва з іноземними спецслужбами українським громадянам рекомендується невідкладно звертатися на «гарячі лінії» консульських установ та СБУ: (0462)676-208.
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