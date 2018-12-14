Валентина Спасік, с.Єліне: «Зміни в роботі пошти моїх односельців засмучують»
А все через затримку доставки, збої в донесенні необхідної кореспонденції.
Бува, що (як почула з людських вуст) передплатити людина хоче рідну районку, а їй у відповідь: «Ну навіщо вам той «Промінь», інші газети переплачуйте». Думаю, й навіть впевнена, що це не вигадки, а типові ситуації. На селі передплата впаде, бо, ясна річ, ніхто кожному у двір (як раніше) улюблену газету не донесе…
Шкода буде, коли у єдиного на Сновщині друкованого ЗМІ виникнуть серйозні проблеми. Адже променівцям треба і зарплати видавати, і податки сплачувати, і з видавництвом розраховуватися.
Тож хочу закликати земляків все-таки віддавати перевагу районці. Вона ж – наша!
Марія Росік, с.Нові Млини:
– У 77 років у одній тілогрійці, босоніж, у колошах я бігла за пересувною машиною.
Щоб забрати «Промінь», який передплачую все життя. Наразі мені його віддавати просто забувають. Така біганина відбувалася 11 грудня за оператором-листоношею Оксаною, котра разом із чужими хлопцями (чернігівськими) розвозять газети Новими Млинами й Лосевою Слободою… Не тільки ж я бігла – наздоганяли автівку інші пенсіонери села. Плакали навіть. Цього разу я добігла і улюблену районку забрала, а чи добіжу наступного разу… Хоча, крім «Променя», мені чомусь віддали й корюківську. Навіщо вона мені? Але довелось читати… Подумалося: якщо віддали мені, значить, комусь не додадуть у тому районі… Нема слів аналізувати теперішню доставку. Погано все. Не для людей. Але я віри у припинення знущання над людьми не втрачаю. Я бігаю, інші пенсіонери села – теж.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
А все через затримку доставки, збої в донесенні необхідної кореспонденції.
Бува, що (як почула з людських вуст) передплатити людина хоче рідну районку, а їй у відповідь: «Ну навіщо вам той «Промінь», інші газети переплачуйте». Думаю, й навіть впевнена, що це не вигадки, а типові ситуації. На селі передплата впаде, бо, ясна річ, ніхто кожному у двір (як раніше) улюблену газету не донесе…
Шкода буде, коли у єдиного на Сновщині друкованого ЗМІ виникнуть серйозні проблеми. Адже променівцям треба і зарплати видавати, і податки сплачувати, і з видавництвом розраховуватися.
Тож хочу закликати земляків все-таки віддавати перевагу районці. Вона ж – наша!
Марія Росік, с.Нові Млини:
– У 77 років у одній тілогрійці, босоніж, у колошах я бігла за пересувною машиною.
Щоб забрати «Промінь», який передплачую все життя. Наразі мені його віддавати просто забувають. Така біганина відбувалася 11 грудня за оператором-листоношею Оксаною, котра разом із чужими хлопцями (чернігівськими) розвозять газети Новими Млинами й Лосевою Слободою… Не тільки ж я бігла – наздоганяли автівку інші пенсіонери села. Плакали навіть. Цього разу я добігла і улюблену районку забрала, а чи добіжу наступного разу… Хоча, крім «Променя», мені чомусь віддали й корюківську. Навіщо вона мені? Але довелось читати… Подумалося: якщо віддали мені, значить, комусь не додадуть у тому районі… Нема слів аналізувати теперішню доставку. Погано все. Не для людей. Але я віри у припинення знущання над людьми не втрачаю. Я бігаю, інші пенсіонери села – теж.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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