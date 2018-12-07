Зональний етап І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019»

Нещодавно стартував перший зональний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у чотирьох номінаціях: «Географія», «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» та «Вчитель інклюзивного класу».
Цього року вперше проходить не районний, а саме зональний конкурс, тобто у ньому беруть участь не лише вчителі зі Сновська, а й із сусідніх районів. Зокрема, у номінації «Географія» свої педагогічні вміння демонстрували вчителі Сновського, Корюківського та Городнянського районів.
У номінації «Основи здоров’я» - Сновський та Городнянський райони. Ірина Черненко, вчитель Рогізківського НВК, посіла тут 1 місце. Серед вчителів інклюзивного навчання зі Сновщини, Менщини та Сосниччини найкращою стала Людмила Приходько, вчитель Сновського ДНЗ СЗНЗ І ступеня.
До речі, зі Сновська зареєструвалося найбільше учасників, і саме тому тут проходили три з чотирьох конкурсів.
Вітаємо переможців та зичимо успіхів на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019».
Тетяна ЛИТВИН
Цього року вперше проходить не районний, а саме зональний конкурс, тобто у ньому беруть участь не лише вчителі зі Сновська, а й із сусідніх районів. Зокрема, у номінації «Географія» свої педагогічні вміння демонстрували вчителі Сновського, Корюківського та Городнянського районів.
У номінації «Основи здоров’я» - Сновський та Городнянський райони. Ірина Черненко, вчитель Рогізківського НВК, посіла тут 1 місце. Серед вчителів інклюзивного навчання зі Сновщини, Менщини та Сосниччини найкращою стала Людмила Приходько, вчитель Сновського ДНЗ СЗНЗ І ступеня.
До речі, зі Сновська зареєструвалося найбільше учасників, і саме тому тут проходили три з чотирьох конкурсів.
Вітаємо переможців та зичимо успіхів на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019».
Тетяна ЛИТВИН
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