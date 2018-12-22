Земля була і є предметом суперечок?

Про землю, паї, її успадкування, те, що на слуху й повсякчас хвилює наших земляків, говоримо із завідуючим Сновською юридичною консультацією Миколою Мотяшем.
– Миколо Івановичу, хто ж має право на земельну частку?
- Усі члени КСП, включені до списку, який додається до державного Акта на право колективної власності на землю. До нього мають бути включені всі, хто був членом господарства на час отримання цим господарством державного акта на право колективної власності на землю: постійні працівники КСП; пенсіонери, що раніше працювали і які залишились членами КСП; військовослужбовці строкової служби, якщо вони не вийшли із КСП; жінки, що перебували у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами або у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років; члени КСП, обрані на виборні посади до органів державної влади або місцевого самоврядування, якщо це передбачено статутом КСП. До речі, останнім часом, коли за оренду землі почали платити значні суми, проявився жвавий інтерес до землі. А час вже сплив і виправити ситуацію складно, а то і неможливо.
– У чому ж полягають людські проблеми?
- На жаль, багато трударів, які своїми силами піднімали післявоєнні колгоспи і все життя пропрацювали в ньому, вже покійні. А спадкоємці з якихось причин своєчасно не успадкували земельні наділи і в даний час звертаються до юрконсультації за юридичною допомогою щодо оформлення спадкових прав на землю, оскільки пропустили строк на прийняття спадщини.
Років два і більше тому суди, як правило, продовжували строк на прийняття спадщини (незалежно від кількості пропущених років). А останнім часом суди поновлюють пропущений строк на прийняття спадщини, якщо строк пропущений з поважних причин.
– Щось наразі у законодавстві змінилося?
Згідно зі ст.1268 діючого Цивільного Кодексу України, вважається своєчасним прийняттям спадщини, коли спадкоємець на день смерті спадкодавця проживав і був з ним прописаний, або протягом 6-ти місяців подав в нотаріальну контору заяву про прийняття спадщини. При пропуску цього строку нотаріус відмовляє оформити спадщину і рекомендує звернутись до суду за продовженням строку.
Нагадую, що згідно зі ст. 1234 ЦК України кожен громадянин має право залишити заповіт на своє майно на будь-кого. У даний час почастішали звернення до суду за продовженням строку на прийняття спадщини. Враховуючи той факт, що земля зароблена нашими дідами і батьками, відмовлятись від неї є легковажністю.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
– Миколо Івановичу, хто ж має право на земельну частку?
- Усі члени КСП, включені до списку, який додається до державного Акта на право колективної власності на землю. До нього мають бути включені всі, хто був членом господарства на час отримання цим господарством державного акта на право колективної власності на землю: постійні працівники КСП; пенсіонери, що раніше працювали і які залишились членами КСП; військовослужбовці строкової служби, якщо вони не вийшли із КСП; жінки, що перебували у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами або у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років; члени КСП, обрані на виборні посади до органів державної влади або місцевого самоврядування, якщо це передбачено статутом КСП. До речі, останнім часом, коли за оренду землі почали платити значні суми, проявився жвавий інтерес до землі. А час вже сплив і виправити ситуацію складно, а то і неможливо.
– У чому ж полягають людські проблеми?
- На жаль, багато трударів, які своїми силами піднімали післявоєнні колгоспи і все життя пропрацювали в ньому, вже покійні. А спадкоємці з якихось причин своєчасно не успадкували земельні наділи і в даний час звертаються до юрконсультації за юридичною допомогою щодо оформлення спадкових прав на землю, оскільки пропустили строк на прийняття спадщини.
Років два і більше тому суди, як правило, продовжували строк на прийняття спадщини (незалежно від кількості пропущених років). А останнім часом суди поновлюють пропущений строк на прийняття спадщини, якщо строк пропущений з поважних причин.
– Щось наразі у законодавстві змінилося?
Згідно зі ст.1268 діючого Цивільного Кодексу України, вважається своєчасним прийняттям спадщини, коли спадкоємець на день смерті спадкодавця проживав і був з ним прописаний, або протягом 6-ти місяців подав в нотаріальну контору заяву про прийняття спадщини. При пропуску цього строку нотаріус відмовляє оформити спадщину і рекомендує звернутись до суду за продовженням строку.
Нагадую, що згідно зі ст. 1234 ЦК України кожен громадянин має право залишити заповіт на своє майно на будь-кого. У даний час почастішали звернення до суду за продовженням строку на прийняття спадщини. Враховуючи той факт, що земля зароблена нашими дідами і батьками, відмовлятись від неї є легковажністю.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
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