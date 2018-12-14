Парк на воді… Буде чи ні?

Ось вона – майстер виробничого навчання Сновського ВПУЛГ групи «Озеленювач, лісник, єгер» Анастасія Баглай, чий проект «Парк на воді» (на малюнку внизу) наробив наразі стільки інформаційних приводів, викликав стільки емоцій.
А у пані Анастасії, директора Лариси Дубини намір був і є зовсім іншим, зрозумілим усім учням і викладачам, більшості земляків: зробити поруч привабливе місце відпочинку, таку собі рекреаційну зону, доцільну для розвитку духовності, естетики, інших освітньо-виховних моментів. Що вийде надалі, чим все закінчиться – покаже час. А поки вашій увазі перше, журналістське, бачення ситуації. Передбачаю, що не останнє. Продовження буде. І так хочеться в ньому позитиву, відсутності бруду і упередженості.
Від себе додам: «Шановна Анастасіє Сергіївно! Ви - молодчинка! І недарма Ваше творче дітище, Ваша позиція щодо майбутнього рідного міста, славного училища знайшло таке високе визнання у нейтральних арбітрів, у поважного журі, котре винагородило Вас за чудовий витвір почесним дипломом».
І. Про дозволи і проект
Переді мною цілий стос паперів. Якщо перерахувати всі й дослівно, читачі можуть просто втомитися і задрімати… та й собівартість газетної площі у нас недешева (ТОВ «Промінь-медіа» є платником ПДВ, купи інших податків, купує закордонний дорогий папір, віддає шалені гроші пошті і видавництву), тож назву лише основні – рішення виконкому міськради за №56 від 11 травня 2018 року «Про видачу дозволу на валку дерев та обрізку гілок», де у пункті 1.7. значиться: «Надати дозвіл на валку дерев та обрізку гілок по м.Сновськ ДПТНЗ «Сновське ВПУЛГ» (вул.Бульварна,5, заболочена територія біля училища) триста дев’яносто шість дерев (вільха) – самостійно», ордер на видалення зелених насаджень, виданий Русланом Кравцем, секретарем виконкому, де є таке: «Використання вирубаної деревини оприбуткувати на баланс ДПТНЗ «Сновське ВПУЛГ» направити на покриття витрат на валку дерев та виконання проекту «Парк на воді».
Отже, «Парк на воді…» Що це таке і з чим його їдять? Трохи вже сказано на першій сторінці і про його авторку, майстра виробничого навчання Анастасію Баглай, і про її мрії створити рукотворну казку, диво, де замість захаращеності, бур’янів, заростей вільхи будуть столики і місточки, лавочки і калина, де можна буде поласувати і її ягодами, і помилуватися співом пташок. А уявімо ще й лавочки для відпочинку, урни для сміття, можливо, палатки з морозивом. Та заковика постала у вільсі, деревах різної якості, які треба було спиляти і використати для озвученої цілі – парку. Саме вільха і стала зброєю боротьби, тією перешкодою, що може одразу відсіяти народжений менеджмент, поступившись конфлікту й претензіям.
Багато каверзних питань постало сьогодні із цими деревами. Питань, на які можна відповідати по-різному: або чесно, або казати те, що хоче дехто почути. Здогадатися, що саме хочуть почути, неважко, то навіщо тоді ставити питання? Перевірка інтелекту чи що? Внесення напруги? Так її вдосталь, навкруг, у зовсім маленькому районі, що потихеньку зменшується і тане, як весняний сніг. :)
ІІ. Реалії
Свіжі відвідини училища я почала із гуртожитку. А спершу зупинилася на подвір’ї, де куди не глянь – навіть у негоду поставав порядок. До дрібниць. Далі. Подивилася ті кімнати, де живуть дівчатка – з новісінькими меблями, свіжовифарбуваними стінами, килимками на підлозі, ідеальним кухонним блоком, сучасним санвузлом – душовими кабінками, сяючими унітазами, теплими батареями. А у протилежній стороні, на 4-му поверсі узріла іншу картину, гнітючу й страшну. З облізлими шпалерами, гнилою стелею, дірявою підлогою, купою акуратно складених чавунних батарей. Саме тих, смяцьких, про які теж усі чули. Різне. А вони, виявляється, незабаром із іржавих, грубих перетворяться у реставровані, тепленькі, щоб не лише у дівчачій стороні, а й у майбутній, видозміненій давати тепло і затишок. Учні на тому поверсі ж мешкатимуть всі, як на підбір – гарні фахівці виробничих професій, конче необхідних нашій державі. Гадаєте, хлопцям і дівчатам не потрібен буде комфорт після занять у кабінетах та майстернях? Якби ж то! Певна річ, всього одразу не зробиш, але роботу виконувати треба. І вона триває, робиться швидкими темпами, з намірами поставити крапку вже наприкінці року.
І загалом, окрім гуртожитку, кругом в училищі щось робиться, ремонтується, оновлюється, свіжішає, стає схожим на маленький клаптик Європи. – А ми запозичуємо досвід у латвійців, швейцарців, куди їздимо брати участь у міжнародних конкурсах та змаганнях, - зазначила нинішній директор закладу Лариса Дубина. Наголосивши, що подібні інноваційні форми підготовки молодих фахівців стали можливими завдяки підтримці голови Чернігівської обласної ради Ігоря Вдовенка. Уточнила, що саме за його керівництва (із 1999 по 2015 рік) навчальний заклад набув особливого розвитку і розквіту (оновився весь зміст навчання, відкрилася підготовка за новими професіями, розбудувалися приміщення навчального корпусу, лабораторій, майстерень, гуртожитку, на вищий щабель піднявся рівень матеріально-технічного забезпечення тощо). Знаковим став і 2016 рік, коли училище отримало акредитацію зі спеціальності «лісове господарство», що дає право не лише на підготовку молодших спеціалістів, а й на втілення новітніх екологічних проектів у Сновську.
Дає право. Але як це право реалізується в житті, всі бачимо на прикладі ситуації із задуманою рекреаційною зоною, розкиданою поблизу Бульварної,5, з лісового боку від навчального корпусу, за штучним водоймищем, між кафе і гуртожитком. Тепер «ситуацією» займаються не викладачі спецдисциплін, не учні груп «Озеленювач», «Лісник, єгер, вальник лісу», «Лісове господарство», а обласна екологія, голова комунальної комісії міськради, депутат Сергій Виблов, його помічник Олексій Малютін, інші відповідні структури, інші особи.
Зважаючи на резонанс у соцмережі і на звернення до редакції, не обійшли тему і ми.
Фіналу у ній ще нема. Роботи з вирубки посадок призупинені. Зупинила її і сама зима, засипавши території пухким снігом і холодом. Але всі очікуємо тепла – і там, де наші діти, і там, де ми. Найголовніше ж, аби було воно у людських серцях.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
На знімках: будні та свята училища.
Довідково
Екологічний проект «Парк на воді» («Калинові острови») передбачає на утвореній, шляхом розчищення заболоченої місцевості водоймі,створення комплексу рукотворних острівців.
Між собою острівці будуть з’єднуватися місточками. Кожен острівець буде засаджений калиною звичайною солодкоплідного сорту.
На острівцях будуть розміщені лавки для сидіння та урни для сміття.
Виготовлення місточків, лавок та урн передбачає необхідність використати якийсь будівельний матеріал. Цілком логічно, що для цих цілей можна і треба використати заготовлену під час розробки проекту деревину вільхи чорної.
Деревина вільхи чорної під водою абсолютно не гниє (роблять дитинці в колодязі, підводні частини шлюзів, мостів та ін.), а в іншому випадку треба використати сучасні досягнення науки і технічного прогресу у вигляді різноманітного спектру антисептиків і просочників для захисту деревини – вибирай який хочеш!
Микола БАГА, викладач спецдисциплін ВПУЛГ
офіційна позиція
Питання стоїть на контролі
З метою проведення благоустрою громади, створення місць відпочинку та рекреаційних зон між міською радою та Сновським ВПУЛГ навесні 2018 року було укладено спільний договір про співпрацю, результатом якого став екологічний проект училища «Парк на воді». Керівником цього проекту був Бага Микола Іванович, досвідчена, розумна людина, фахівець своєї справи, який протягом 20 років здійснює підготовку спеціалістів для лісової галузі нашого Чернігівського краю. Проектом передбачається створення на зарослій чагарниками, заболоченій і неприбраній території, що межує з училищем, рекреаційної зони, де матимуть змогу відпочити всі охочі. Зважаючи на те, що немає парку відпочинку на території залінійної частини міста, адміністрація навчального закладу, в особі директора Дубини Лариси Олексіївни, звернулася з клопотанням до керівництва Сновської міської ради підтримати пропозицію щодо створення такого куточку рекреації та надати дозвіл на розчищення заболоченої території. Рішенням виконавчого комітету Сновської міської ради № 56 від 11.05.2018 «Про видачу дозволу на валку дерев та обрізку гілок» було надано відповідний дозвіл. 26.11.2018 було видано ордер на видалення зелених насаджень, в якому вказано, що вирубана деревина має бути оприбуткована на баланс ВПУЛГ, направлена на покриття витрат на валку дерев та виконання проекту «Парк на воді», деревина передається на відповідальне збереження до ДПТНЗ «Сновське ВПУЛГ». Майстрами виробничого навчання разом з учнями 3-го курсу групи «озеленювач, лісник, єгер» 04 грудня 2018 року розпочато відповідні роботи по розчистці території.
Окремими громадянами з приводу, як на їх думку, незаконної вирубки зелених насаджень було направлено звернення до Чернігівської державної екологічної інспекції. За результатами проведеної перевірки облінспекцією направлено припис міській раді про «зупинення проведення вирубки дерев на заболоченій території біля Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське ВПУЛГ» по вул. Бульварна,5 до вирішення питання по суті». Міською радою та Сновським ВПУЛГ надані для перевірки всі необхідні дозвільні документи.
На даний час зазначене питання стоїть на контролі міської ради.
Відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи Сновської міської ради
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