9 грудня в спортивному залі Сновської ДЮСШ зібралося дуже багато вболівальників, які прийшли підтримати свої команди. Адже цього дня проходили змагання Кубку Сновського району з волейболу серед чоловіків, команд підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, сільських громад та команд аматорів, присвячені Дню Збройних Сил України.
Змагання відбулися за ініціативи ГО Сновської місцевої організації ВФСТ «Колос». На змагання прибули не байдужі до цього виду спорту команди Локомотивного депо, «Освіта», ВПУЛГ, с.Петрівка, Н.Боровичі та аматорська команда «Сюрприз», яку очолив ентузіаст спортивного руху Олександр Сидоренко.
Щоб потрапити до фінальної частини змагань, необхідно було вибороти перше і друге місце в групі, саме тому всі команди прагнули стати лідерами. Кожна зустріч проходила емоційно, а серед вболівальників вирували пристрасті, адже ніхто не хотів поступатися.
У першій групі, до якої за жеребкуванням увійшли команди Локомотивного депо, Петрівки та «Сюрприз», перше місце виборола команда Локомотивного депо, друге – с.Петрівка, третє – «Сюрприз».
У другій групі перше місце у команди «Освіта», друге – у с.Нові Боровичі, третє – ВПУЛГ.
В боротьбі за перше загальнокомандне місце зустрілися команди Локомотивного депо та «Освіта». У першій партії з рахунком 25:17 перемогла команда Локомотивного депо, але другу програла – 25:15. Доля першого місця вирішувалася у третій партії. Варто зазначити, що ці 2 команди вже протягом трьох останніх років вели боротьбу за першість і два роки поспіль її отримувала «Освіта». За третє місце велася боротьба між командами Петрівки та Н.Борович. Тут, з рахунком 2:0 перемогла команда Н.Боровичі.
Четвертою стала Петрівка, п’ятою – ВПУЛГ, а шосте місце зайняли аматори «Сюрпризу». Переможців нагородили Кубком, медалями та грамотами.
Змагання відбулися за ініціативи ГО Сновської місцевої організації ВФСТ «Колос». На змагання прибули не байдужі до цього виду спорту команди Локомотивного депо, «Освіта», ВПУЛГ, с.Петрівка, Н.Боровичі та аматорська команда «Сюрприз», яку очолив ентузіаст спортивного руху Олександр Сидоренко.
Щоб потрапити до фінальної частини змагань, необхідно було вибороти перше і друге місце в групі, саме тому всі команди прагнули стати лідерами. Кожна зустріч проходила емоційно, а серед вболівальників вирували пристрасті, адже ніхто не хотів поступатися.
У першій групі, до якої за жеребкуванням увійшли команди Локомотивного депо, Петрівки та «Сюрприз», перше місце виборола команда Локомотивного депо, друге – с.Петрівка, третє – «Сюрприз».
У другій групі перше місце у команди «Освіта», друге – у с.Нові Боровичі, третє – ВПУЛГ.
В боротьбі за перше загальнокомандне місце зустрілися команди Локомотивного депо та «Освіта». У першій партії з рахунком 25:17 перемогла команда Локомотивного депо, але другу програла – 25:15. Доля першого місця вирішувалася у третій партії. Варто зазначити, що ці 2 команди вже протягом трьох останніх років вели боротьбу за першість і два роки поспіль її отримувала «Освіта». За третє місце велася боротьба між командами Петрівки та Н.Борович. Тут, з рахунком 2:0 перемогла команда Н.Боровичі.
Четвертою стала Петрівка, п’ятою – ВПУЛГ, а шосте місце зайняли аматори «Сюрпризу». Переможців нагородили Кубком, медалями та грамотами.
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