Фондом зареєстровано 3 549 потерпілих від нещасних випадків на виробництві, 260 – смертельно

За даними 9 місяців 2018 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України зареєстровано 3 549 випадків травмування працівників внаслідок нещасних випадків на виробництві. З них 260 потерпілих отримали травми несумісні з життям.
Порівняно з тим же періодом 2017 року кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 2,3% (з 3 631 до 3 549), кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 6,1% (з 245 до 260).
У разі нещасних випадків на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України для потерпілих здійснюється компенсація втраченого за час перебування на лікарняному заробітку, фінансуються всі витрати на лікування в закладах охорони здоров’я (включаючи дослідження, оперативні втручання, протезування, лікарські засоби тощо), подальше реабілітаційне лікування, а в разі встановлення інвалідності – одноразову допомогу, щомісячні страхові виплати, санаторно-курортне лікування, лікування всіх прямих наслідків нещасного випадку, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, спеціальними засобами пересування та інше. м
Від загальної кількості травмованих на підприємствах України упродовж трьох кварталів цього року 2 584 особи, або 72,8% складають чоловіки, 965 осіб, або 27,2% – жінки.
За територіальним розподілом найбільша кількість страхових нещасних випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (14,3%), Донецькій області (12,5%) та місті Києві (9%). Кількість травмованих осіб у них складає 35,8% від загальної кількості по Україні.
Значне зниження кількості страхових нещасних випадків порівняно з трьома кварталами минулого року відмічається у Сумській області – на 22,2% (з 81 до 63), Полтавській області – на 19,7% (з 142 до 114), місті Києві – на 15,9% (з 378 до 318), Хмельницькій області – на 15,2% (з 92 до 78), Запорізькій області – на 11,6% (з 249 до 220), Донецькій області – на 10,7% (з 495 до 442) та у Дніпропетровській області – на 9,8% (з 561 до 506).
Зростання кількості нещасних випадків на виробництві відбулося у Миколаївській області – на 31 випадок, або у 1,6 разів, Івано-Франківській області – на 22 випадки, або на 33,8%, Вінницькій області – на 21 випадок (16,2%), Волинській – на 20 випадків (16,7%), Луганській області – на 18 випадків (23,4%), Рівненській області – на 15 випадків (22,1%), Чернігівській області – на 14 випадків (21,2%), Житомирській області – на 10 випадків (10,9%), Тернопільській області – на 8 випадків (18,2%), Черкаській області – на 7 випадків (9%), Закарпатській та Львівській областях – на 6 випадків (17,6% та 2,6% відповідно), Чернівецькій області – на 5 випадків (20,8%).
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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