Не будьте байдужими – здійсніть дитячу мрію!

День Святого Миколая – одна з найулюбленіших дитячих дат. Саме в цей день Святий Миколай спускається на землю і розкладає свої подарунки під подушками у всіх слухняних дітей. А напередодні дітки пишуть до нього листи зі своїми найсокровеннішими бажаннями та мріями.
Вихованці школи-інтернату «Казка» також вирішили написати листи в надії, що їх мрії збудуться. Проте їх сподівання можуть здійснитися лише завдяки нашій з вами допомозі та підтримці. Не будьте байдужими та допоможіть дітям реалізувати свої мрії.
Ми ще маленькі, але знаємо, що ти є, що на свято ходиш по землі і розносиш добрим дітям подарунки. Ми теж слухали дорослих, робили добрі справи.
Дідусю Миколаю! Запрошуємо тебе у гості до нас. Поклади нам під подушки свої пречудові гостинці. Ми були б дуже вдячні за ляльки, ігри, м’ячі. До зустрічі!
Добрий день, Святий Миколаю!
Мене звати Віка Стасенко. Я ходжу до 4 класу. Моя маленька Батьківщина – село Рогізки. На світі я не сама, ще є менша сестричка та братик. Коли ми були ще зовсім маленькі, мама нас покинула. Тому зараз моя найзаповітніша мрія – щоб мама повернулася до нас. Святий Миколаю, я прошу тебе, щоб у мене була гарна, порядна та любляча сім’я. І щоб вона не вживала алкоголю.
Можливо, це бажання надто важке, але ж ти чарівник, і я вірю, що ти мені допоможеш. А ще я люблю солодощі, тож подаруй їх мені та всім
дітям на планеті.
Віолета Глузд, вихованка групи «Соняшник», 9 клас.
Святий Отче Миколаю!
Цілий рік тебе чекаю.
Я у школі – випускниця,
Вчусь старанно, як годиться.
Люблю в групі прибирати,
Квіти мити, поливати.
Навести усюди лад,
Група щоб була, як сад.
Мрію дуже, щоб віднині
Панував мир в Україні.
В небі сонечко сіяло,
Миколая в гості ждало.
Звати мене Віолета.
Роблю зачіски щодень,
І в даруночок отримать
Дуже хочу гарний фен.
Дорогий мій Миколаю!
Дякую тобі й чекаю.
Добрий день, Святий Миколаю! Пише тобі Юлія Потапейко, учениця 4 класу. Я дуже вдячна тобі за те, що ти є і здійснюєш мрії всіх дітей.
Я завжди мріяла про велику ляльку, яка розмовляє. Але я виховуюсь в школі-інтернаті, і в моїй групі ще 20 таких дівчаток, як і я. Тому я дуже хочу, щоб ти і їх привітав зі святом, адже вони чекають на тебе так само, як і я. Подаруй їм розмальовки та фломастери, або настільні ігри. Я вірю в твої чудеса, в те, що ти нас оберігаєш, і надіюсь, що скоро в нашій країні нарешті настане МИР! Бажаю здоров’я і щастя всім-всім людям на землі!
Вітаю тебе, Святий Миколаю! Пише тобі учень 6 класу Олександр Жданов.
Протягом всього року я намагався бути слухняною дитиною, добре вчитися, активно займатися спортом. Я чув про багато чудес, які ти здійснюєш і робиш людям добро. Оскільки я дуже люблю грати у футбол, то мрію про новенького м’яча. Сподіваюсь, ти не відмовиш у моєму маленькому проханні і виконаєш його.
Вихованці школи-інтернату «Казка» також вирішили написати листи в надії, що їх мрії збудуться. Проте їх сподівання можуть здійснитися лише завдяки нашій з вами допомозі та підтримці. Не будьте байдужими та допоможіть дітям реалізувати свої мрії.
Ми ще маленькі, але знаємо, що ти є, що на свято ходиш по землі і розносиш добрим дітям подарунки. Ми теж слухали дорослих, робили добрі справи.
Дідусю Миколаю! Запрошуємо тебе у гості до нас. Поклади нам під подушки свої пречудові гостинці. Ми були б дуже вдячні за ляльки, ігри, м’ячі. До зустрічі!
Добрий день, Святий Миколаю!
Мене звати Віка Стасенко. Я ходжу до 4 класу. Моя маленька Батьківщина – село Рогізки. На світі я не сама, ще є менша сестричка та братик. Коли ми були ще зовсім маленькі, мама нас покинула. Тому зараз моя найзаповітніша мрія – щоб мама повернулася до нас. Святий Миколаю, я прошу тебе, щоб у мене була гарна, порядна та любляча сім’я. І щоб вона не вживала алкоголю.
Можливо, це бажання надто важке, але ж ти чарівник, і я вірю, що ти мені допоможеш. А ще я люблю солодощі, тож подаруй їх мені та всім
дітям на планеті.
Віолета Глузд, вихованка групи «Соняшник», 9 клас.
Святий Отче Миколаю!
Цілий рік тебе чекаю.
Я у школі – випускниця,
Вчусь старанно, як годиться.
Люблю в групі прибирати,
Квіти мити, поливати.
Навести усюди лад,
Група щоб була, як сад.
Мрію дуже, щоб віднині
Панував мир в Україні.
В небі сонечко сіяло,
Миколая в гості ждало.
Звати мене Віолета.
Роблю зачіски щодень,
І в даруночок отримать
Дуже хочу гарний фен.
Дорогий мій Миколаю!
Дякую тобі й чекаю.
Добрий день, Святий Миколаю! Пише тобі Юлія Потапейко, учениця 4 класу. Я дуже вдячна тобі за те, що ти є і здійснюєш мрії всіх дітей.
Я завжди мріяла про велику ляльку, яка розмовляє. Але я виховуюсь в школі-інтернаті, і в моїй групі ще 20 таких дівчаток, як і я. Тому я дуже хочу, щоб ти і їх привітав зі святом, адже вони чекають на тебе так само, як і я. Подаруй їм розмальовки та фломастери, або настільні ігри. Я вірю в твої чудеса, в те, що ти нас оберігаєш, і надіюсь, що скоро в нашій країні нарешті настане МИР! Бажаю здоров’я і щастя всім-всім людям на землі!
Вітаю тебе, Святий Миколаю! Пише тобі учень 6 класу Олександр Жданов.
Протягом всього року я намагався бути слухняною дитиною, добре вчитися, активно займатися спортом. Я чув про багато чудес, які ти здійснюєш і робиш людям добро. Оскільки я дуже люблю грати у футбол, то мрію про новенького м’яча. Сподіваюсь, ти не відмовиш у моєму маленькому проханні і виконаєш його.
Добрий день, шановний дідусь Миколай. Мене звати Євгеній Нелін, я учень 7 класу.
Вже досить довго я мрію про літачок з пультом керування. Але ні батьки, ні рідні ніяк не можуть мені його купити. І при цьому завжди придумують важливі відмовки. Тож, дідусь Миколай, якщо ти можеш, подаруй мені, будь ласка, хоч вертольотика з пультиком керування. Дякую!
Любий Святий Миколаю! Мене звати Вікторія Клюй. Я учениця 6 класу.
В школі навчаюся разом з моїм меншеньким братиком Дмитром. Вчитися намагаємося добре. Я відмінниця, тому до уроків ставлюся дуже відповідально. Стараюся в усьому допомагати однокласникам та класному керівнику. Постійно беру участь у позашкільних заходах, і це мені дуже подобається.
Мрію про м’якого білого ведмедика, який став би для мене талісманом, та солодощі, якими можна було б поділитися з друзями.
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