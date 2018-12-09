воскресенье, 9 декабря 2018 г.

Не будьте байдужими – здійсніть дитячу мрію!

День Святого Миколая – одна з найулюбленіших дитячих дат. Саме в цей день Святий Миколай спускається на землю і розкладає свої подарунки під подушками у всіх слухняних дітей. А напередодні  дітки пишуть до нього листи зі своїми найсокровеннішими бажаннями та мріями.
Вихованці школи-інтернату «Казка» також вирішили написати листи в надії, що їх мрії збудуться.  Проте їх сподівання можуть здійснитися лише завдяки нашій з вами допомозі та підтримці. Не будьте байдужими та допоможіть дітям реалізувати свої мрії.
Здрастуй, Святий Отче Миколаю! Звертаємося до тебе ми, діти групи «Капітошка».
Ми ще маленькі, але знаємо, що ти є, що на свято ходиш по землі і розносиш добрим дітям подарунки. Ми теж слухали дорослих, робили добрі справи. 
Дідусю Миколаю! Запрошуємо тебе у гості до нас. Поклади нам під подушки свої пречудові гостинці. Ми були б дуже вдячні за ляльки, ігри, м’ячі. До зустрічі!
Добрий день, Святий Миколаю!
Мене звати Віка Стасенко. Я ходжу до 4 класу. Моя маленька Батьківщина – село Рогізки. На світі я не сама, ще є менша сестричка та братик. Коли ми були ще зовсім маленькі, мама нас покинула. Тому зараз моя найзаповітніша мрія – щоб мама повернулася до нас. Святий Миколаю, я прошу тебе, щоб у мене була гарна, порядна та любляча сім’я. І щоб вона не вживала алкоголю.

Можливо, це бажання надто важке, але ж ти чарівник, і я вірю, що ти мені допоможеш.  А ще я люблю солодощі, тож подаруй їх мені та всім
дітям на планеті.
Віолета Глузд, вихованка групи «Соняшник», 9 клас.

Святий Отче Миколаю!
Цілий рік тебе чекаю.
Я у школі – випускниця,
Вчусь старанно, як годиться.
Люблю в групі прибирати,
Квіти мити, поливати.
Навести усюди лад,
Група щоб була, як сад.
Мрію дуже, щоб віднині
Панував мир в Україні.
В небі сонечко сіяло,
Миколая в гості ждало.
Звати мене Віолета.
Роблю зачіски щодень,
І в даруночок отримать
Дуже хочу гарний фен.
Дорогий мій Миколаю!
Дякую тобі й чекаю.
Добрий день, Святий Миколаю! Пише тобі Юлія Потапейко, учениця 4 класу. Я дуже вдячна тобі за те, що ти є і здійснюєш мрії всіх дітей.

Я завжди мріяла про велику ляльку, яка розмовляє. Але я виховуюсь в школі-інтернаті, і в моїй групі ще 20 таких дівчаток, як і я. Тому я дуже хочу, щоб ти і їх привітав зі святом, адже вони чекають на тебе так само, як і я. Подаруй їм розмальовки та фломастери, або настільні ігри. Я вірю в твої чудеса, в те, що ти нас оберігаєш, і надіюсь, що скоро в нашій країні нарешті настане МИР! Бажаю здоров’я і щастя всім-всім людям на землі!
Вітаю тебе, Святий Миколаю! Пише тобі учень 6 класу Олександр Жданов.

Протягом всього року я намагався бути слухняною дитиною, добре вчитися, активно займатися спортом. Я чув про багато чудес, які ти здійснюєш і робиш людям добро. Оскільки я дуже люблю грати у футбол, то мрію про новенького м’яча. Сподіваюсь, ти не відмовиш у моєму маленькому проханні і виконаєш його.

Добрий день, шановний дідусь Миколай. Мене звати Євгеній Нелін, я учень 7 класу. 

Вже досить довго я мрію про літачок з пультом керування. Але ні батьки, ні рідні ніяк не можуть мені його купити. І при цьому завжди придумують важливі відмовки. Тож, дідусь Миколай, якщо ти можеш, подаруй мені, будь ласка, хоч вертольотика з пультиком  керування. Дякую! 
Любий Святий Миколаю! Мене звати Вікторія Клюй. Я учениця 6 класу. 

В школі навчаюся разом з моїм меншеньким братиком Дмитром. Вчитися намагаємося добре. Я відмінниця, тому до уроків ставлюся дуже відповідально. Стараюся в усьому допомагати однокласникам та класному керівнику. Постійно беру участь у позашкільних заходах, і це мені дуже подобається. 
Мрію про м’якого білого ведмедика, який став би для мене талісманом, та солодощі, якими можна було б поділитися з друзями. 
Автор: на
Ярлыки:

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