Завершилися районні олімпіади

У листопаді та грудні відбувся І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
Найкраще проявили себе учні Сновської ЗОШ №1, №2 та гімназії. Призові місця займали й учні Петрівського, Великощимельського та Новоборовицького НВК.
Іван Гец (учень гімназії), Марія Нагорна (ЗОШ №1) та Валентина Акуленко (ЗОШ №2) зайняли призові місця одразу з кількох предметів.
Після перемоги на районному рівні наші учні-переможці братимуть участь вже в обласних олімпіадах з 17 базових дисциплін. Тож успіхів вам та нових перемог.
Тетяна ЛИТВИН
Найкраще проявили себе учні Сновської ЗОШ №1, №2 та гімназії. Призові місця займали й учні Петрівського, Великощимельського та Новоборовицького НВК.
Іван Гец (учень гімназії), Марія Нагорна (ЗОШ №1) та Валентина Акуленко (ЗОШ №2) зайняли призові місця одразу з кількох предметів.
Після перемоги на районному рівні наші учні-переможці братимуть участь вже в обласних олімпіадах з 17 базових дисциплін. Тож успіхів вам та нових перемог.
Тетяна ЛИТВИН
У зв’язку з вихідними днями 24 та 31 грудня, школярі навчатимуться дві суботи поспіль - 22 та 29 грудня.
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