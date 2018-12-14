Вогники на новорічній ялинці засяють у День Святого Миколая

19 грудня на головній площі Сновська, біля Будинку культури відбудеться відкриття головної ялинки міста. Як повідомив заступник голови міської ради Сергій Силенок, цього року обирали новорічне дерево майже тиждень. Врешті зупинилися на 12-метровій красуні, яка виросла на території Попільні.
Загалом, враховуючи доставку, установку, прикраси та монтаж, ялинка обійшлася в 25 441 грн. З цих коштів на 13 940 закупили новеньких іграшок у Київського ТОВ «Девілон». В цьому році додаткових гірлянд не купували, ілюмінація міста також не планується.
Більш відповідально підійшли до установки ялинки. Її закріпили додатково чотирма тросами та забетонували. А прикрашати пухнасту красуню за традицією довірили місцевому ЖЕДу.
Тетяна ЛИТВИН
Фото Олександра ВАРУШІ
Загалом, враховуючи доставку, установку, прикраси та монтаж, ялинка обійшлася в 25 441 грн. З цих коштів на 13 940 закупили новеньких іграшок у Київського ТОВ «Девілон». В цьому році додаткових гірлянд не купували, ілюмінація міста також не планується.
Більш відповідально підійшли до установки ялинки. Її закріпили додатково чотирма тросами та забетонували. А прикрашати пухнасту красуню за традицією довірили місцевому ЖЕДу.
Тетяна ЛИТВИН
Фото Олександра ВАРУШІ
Де купити ялинку?
Сновчанам придбати новорічну ялинку додому можна на території Щорського лісництва вже з понеділка. Її ціна коливатиметься від 45 до 130 гривень в залежності від метражу. Ялинка до одного метра – 40 грн, 1-2 метри – 65 грн, понад 2 м – 130 гривень.
Сновчанам придбати новорічну ялинку додому можна на території Щорського лісництва вже з понеділка. Її ціна коливатиметься від 45 до 130 гривень в залежності від метражу. Ялинка до одного метра – 40 грн, 1-2 метри – 65 грн, понад 2 м – 130 гривень.
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