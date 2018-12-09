Вручили продовольчі набори

Відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю (або як нині називають їх – люди з особливими потребами), спрямоване на привернення уваги до проблем цієї категорії суспільства, захист їх гідності, прав та благополуччя.
У складі районної ветеранської організації теж є люди з особливими потребами різних категорій - чорнобильці, афганці, інваліди війни та інші. Саме третього грудня відбулася зустріч з ними в приміщенні ради ветеранів, де п’ятнадцятьом особам вручено продовольчі набори.
Не залишились обділені увагою і ветерани-інваліди, які колись працювали в депо. Продовольчі набори від первинної ветеранської організації підприємства, яку очолює В.С.Полюшко, вони отримали за місцем проживання.
Л.КРАВЕЦЬ,
голова Сновської
ветеранської організації
У складі районної ветеранської організації теж є люди з особливими потребами різних категорій - чорнобильці, афганці, інваліди війни та інші. Саме третього грудня відбулася зустріч з ними в приміщенні ради ветеранів, де п’ятнадцятьом особам вручено продовольчі набори.
Не залишились обділені увагою і ветерани-інваліди, які колись працювали в депо. Продовольчі набори від первинної ветеранської організації підприємства, яку очолює В.С.Полюшко, вони отримали за місцем проживання.
Л.КРАВЕЦЬ,
голова Сновської
ветеранської організації
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