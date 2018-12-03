Сновщина у режимі воєнного стану

Уже всі містяни та сільчани нашої території почули і дізналися про запровадження із 28 листопада на 30 днів режиму воєнного стану.
Крім Чернігівської області, до переліку областей із цим серйозним статусом потрапили ще й Вінницька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Запорізька, внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Під час дії воєнного стану НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ конфіскація авто, іншої власності, примусової трудової повинності, поселення військових у квартирах українців. Розширення списку обмежень може бути ВИКЛЮЧНО за умов наступу Росії. Президент підкреслив - його принципова позиція зробити ВС мінімально помітним для цивільного населення. Петро Порошенко також заявив, що підстави для запровадження ВС більш, ніж серйозні - загроза захоплення Маріуполя та Бердянська і повномасштабний наступ Росії. На відміну від 2014-2015 рр. - тоді введення особливого режиму було неможливим - стан економіки не дозволяв заблокувати інвестиції і угоду з МВФ. Під загрозою зриву опинилися б і угода про асоціацію з ЄС, і безвіз, і зона вільної торгівлі з ЄС.
Що стосується Сновщини, то про оперативні заходи розповів міський голова Олександр Медведьов: «Люди адекватно сприйняли ситуацію, у яку потрапили, вони все розуміють і панічно себе не поводять. Із магазинів продукти харчування мішками не скуповуються, ніякої військової адміністрації тут нема. Віриться, що й особливих обмежень прав і свобод громадян також не буде, і особливий період мине без якихось суттєвих порушень чинного законодавства. Ми вже створили штаб, куди, крім мене, увійшов голова РДА, військовий комісар району, керівники усіх силових відомств і структур, усі три очільники прикордонних пунктів («Сновськ», «Гірськ», «Гута-Студенецька»). Темі надзвичайного стану відведене чільне місце на черговій сесії міської ради».
Від редакції. Зазначаємо, що у звичному режимі працюватимуть усі навчальні й медичні, культурні заклади, що кругом для дітлахів пройдуть новорічні ранки. Про це наголосив і Президент Петро Порошенко під час перебування 28 листопада на Чернігівщині: «Доки армія боронить Україну, у дітей буде Різдво й Новий рік».
І наостанок. У цей важкий для країни період необхідно обов’язково мати при собі паспорт чи інший документ, що засвідчує вашу особу, довіряти лише офіційним джерелам інформації і залишатися патріотом рідної держави.
Олена КОМПАНЕЦЬ
|Межі Сновського району і кордон з РФ
Крім Чернігівської області, до переліку областей із цим серйозним статусом потрапили ще й Вінницька, Луганська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Запорізька, внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Під час дії воєнного стану НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ конфіскація авто, іншої власності, примусової трудової повинності, поселення військових у квартирах українців. Розширення списку обмежень може бути ВИКЛЮЧНО за умов наступу Росії. Президент підкреслив - його принципова позиція зробити ВС мінімально помітним для цивільного населення. Петро Порошенко також заявив, що підстави для запровадження ВС більш, ніж серйозні - загроза захоплення Маріуполя та Бердянська і повномасштабний наступ Росії. На відміну від 2014-2015 рр. - тоді введення особливого режиму було неможливим - стан економіки не дозволяв заблокувати інвестиції і угоду з МВФ. Під загрозою зриву опинилися б і угода про асоціацію з ЄС, і безвіз, і зона вільної торгівлі з ЄС.
Що стосується Сновщини, то про оперативні заходи розповів міський голова Олександр Медведьов: «Люди адекватно сприйняли ситуацію, у яку потрапили, вони все розуміють і панічно себе не поводять. Із магазинів продукти харчування мішками не скуповуються, ніякої військової адміністрації тут нема. Віриться, що й особливих обмежень прав і свобод громадян також не буде, і особливий період мине без якихось суттєвих порушень чинного законодавства. Ми вже створили штаб, куди, крім мене, увійшов голова РДА, військовий комісар району, керівники усіх силових відомств і структур, усі три очільники прикордонних пунктів («Сновськ», «Гірськ», «Гута-Студенецька»). Темі надзвичайного стану відведене чільне місце на черговій сесії міської ради».
Від редакції. Зазначаємо, що у звичному режимі працюватимуть усі навчальні й медичні, культурні заклади, що кругом для дітлахів пройдуть новорічні ранки. Про це наголосив і Президент Петро Порошенко під час перебування 28 листопада на Чернігівщині: «Доки армія боронить Україну, у дітей буде Різдво й Новий рік».
І наостанок. У цей важкий для країни період необхідно обов’язково мати при собі паспорт чи інший документ, що засвідчує вашу особу, довіряти лише офіційним джерелам інформації і залишатися патріотом рідної держави.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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