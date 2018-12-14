«Fashione Zone» вкотре повертається до Сновська з новими перемогами

Нещодавно учасники театру танцю та моди «Fashione Zone» (керівник Євгенія Гордюк) взяли участь у двох престижних конкурсах, які відбулися у Чернігові.
17 листопада відбувся конкурс «Міні супермодель Чернігівщини-2018», організаторами якого стали Чернігівське обласне відділення Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», Центр творчого розвитку «DAS-Centre» та школа моделей «All Models Chernihiv».
Учасники, вікова категорія яких – 4-16 років, пройшли два етапи конкурсного відбору. У першому – моделі готували дві різнопланові демонстрації одягу: в білих футболках та джинсах і образ із спідницею-сіткою та доповненням на власний смак.
У другому етапі конкурсанти демонстрували одяг, наданий організаторами конкурсу, та позували в ньому для фотографів.
Для моделей Євгенії Гордюк такий конкурс перший, адже дівчата та хлопці ходили по-справжньому подіумі, оточеному камерами та фотографами. Проте, це не завадило їм покорити чернігівську публіку та здобути ряд нагород.
Ольга Петрук (вікова категорія 10 років) посіла ІІІ місце. Анастасія Маркевич (11 років) – ІІ місце, Катерина Герасимова (16 років) стала першою. Іван Лук’яненко (14 років) також став першим.
Керівник «Fashione Zone» Євгенія Гордюк своїми вихованцями пишається. Вони, незважаючи на свій юний вік, показали справжній професіоналізм та творчий підхід до справи.
Прекрасні результати вихованці Євгенії Гордюк продемонстрували не лише як моделі, але і як танцювальні колективи.
Зокрема, 24 листопада на VII Міжнародному фестивалі-конкурсі «DAS-Fest» «Чернігівська осінь-2018».
В номінації «Сучасна хореографія» (вікова категорія 11-14 років) наш колектив виконав хіп-хоп танець «Продавцы новостей» та отримав перше місце.
Постановка «Fashione Zone» під назвою «Бал» також отримала почесне перше місце.
ІІ місце зайняли в естрадній хореографії «Хочу в армию» (вікова категорія 8-11 років).
До речі, до уваги журі було представлено майже 100 номерів, серед яких «Fashione Zone» була в лідерах чи не в кожному конкурсі.
Всі учасники, як в першому, так і в другому конкурсах отримали подарунки, грамоти, дипломи та кубки. А головне – здобули новий досвід, впевненість та віру в свої сили.
Тетяна ЛИТВИН
17 листопада відбувся конкурс «Міні супермодель Чернігівщини-2018», організаторами якого стали Чернігівське обласне відділення Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», Центр творчого розвитку «DAS-Centre» та школа моделей «All Models Chernihiv».
Учасники, вікова категорія яких – 4-16 років, пройшли два етапи конкурсного відбору. У першому – моделі готували дві різнопланові демонстрації одягу: в білих футболках та джинсах і образ із спідницею-сіткою та доповненням на власний смак.
У другому етапі конкурсанти демонстрували одяг, наданий організаторами конкурсу, та позували в ньому для фотографів.
Для моделей Євгенії Гордюк такий конкурс перший, адже дівчата та хлопці ходили по-справжньому подіумі, оточеному камерами та фотографами. Проте, це не завадило їм покорити чернігівську публіку та здобути ряд нагород.
Ольга Петрук (вікова категорія 10 років) посіла ІІІ місце. Анастасія Маркевич (11 років) – ІІ місце, Катерина Герасимова (16 років) стала першою. Іван Лук’яненко (14 років) також став першим.
Керівник «Fashione Zone» Євгенія Гордюк своїми вихованцями пишається. Вони, незважаючи на свій юний вік, показали справжній професіоналізм та творчий підхід до справи.
Прекрасні результати вихованці Євгенії Гордюк продемонстрували не лише як моделі, але і як танцювальні колективи.
Зокрема, 24 листопада на VII Міжнародному фестивалі-конкурсі «DAS-Fest» «Чернігівська осінь-2018».
В номінації «Сучасна хореографія» (вікова категорія 11-14 років) наш колектив виконав хіп-хоп танець «Продавцы новостей» та отримав перше місце.
Постановка «Fashione Zone» під назвою «Бал» також отримала почесне перше місце.
ІІ місце зайняли в естрадній хореографії «Хочу в армию» (вікова категорія 8-11 років).
До речі, до уваги журі було представлено майже 100 номерів, серед яких «Fashione Zone» була в лідерах чи не в кожному конкурсі.
Всі учасники, як в першому, так і в другому конкурсах отримали подарунки, грамоти, дипломи та кубки. А головне – здобули новий досвід, впевненість та віру в свої сили.
Тетяна ЛИТВИН
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