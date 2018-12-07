За роботою. У режимі воєнного стану...

29 листопада відбулася чергова 29 сесія Сновської міськради сьомого скликання. Головував на ній Олександр Медведьов. Участь, окрім більшості депутатів, брали голови РДА та райради Валерій Радібеда, Ніна Кухаренко, в.о. старост сіл, помічники депутатів, керівники силових відомств. Власне, з них і почалося пленарне засідання, котре скоригував і воєнний стан, і всі пов’язані з ним моменти.
У своєму виступі військовий комісар району, підполковник Ігор Батюк посилався на указ Президента і постанову Верховної Ради України про введення в десяти областях надзвичайного стану, розповідав про важливість необхідних заходів, запроваджених у результаті дії особливого правового режиму. Його виступ розширили повідомлення очільника РДА Валерія Радібеди й міського голови Олександра Медведьова. Йшлося як про перебування на Чернігівщині Президента Петра Порошенка (представляв нового голову ОДА, аналізував хід децентралізаційних процесів, реформ, інших ключових питань державотворення), так і про роботу новоствореного оперативного штабу, інші місцеві дії.
Далі сесія працювала у звичній атмосфері і розглянула більше 24 питань порядку денного. Серед них – підтримка програм забезпечення житлом лікарів Сновської об’єднаної територіальної громади, медико-психологічної й професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (при їх стаціонарному лікуванні у відділеннях Сновської ЦРЛ на 2019 рік) тощо. Депутати голосували і за надання дозволів на виготовлення та затвердження проектної документації, за внесення змін та доповнень до плану соціально-економічного розвитку, за низку змін до бюджету, а також приймали та передавали в оренду комунальне майно і нарешті списали знищену у результаті пожежі їдальню гімназії. Не пройшло тільки одне рішення, пов’язане із аукціоном території між «Берізкою» і БК. Воно буде знову вивчатися…
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
У своєму виступі військовий комісар району, підполковник Ігор Батюк посилався на указ Президента і постанову Верховної Ради України про введення в десяти областях надзвичайного стану, розповідав про важливість необхідних заходів, запроваджених у результаті дії особливого правового режиму. Його виступ розширили повідомлення очільника РДА Валерія Радібеди й міського голови Олександра Медведьова. Йшлося як про перебування на Чернігівщині Президента Петра Порошенка (представляв нового голову ОДА, аналізував хід децентралізаційних процесів, реформ, інших ключових питань державотворення), так і про роботу новоствореного оперативного штабу, інші місцеві дії.
Далі сесія працювала у звичній атмосфері і розглянула більше 24 питань порядку денного. Серед них – підтримка програм забезпечення житлом лікарів Сновської об’єднаної територіальної громади, медико-психологічної й професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (при їх стаціонарному лікуванні у відділеннях Сновської ЦРЛ на 2019 рік) тощо. Депутати голосували і за надання дозволів на виготовлення та затвердження проектної документації, за внесення змін та доповнень до плану соціально-економічного розвитку, за низку змін до бюджету, а також приймали та передавали в оренду комунальне майно і нарешті списали знищену у результаті пожежі їдальню гімназії. Не пройшло тільки одне рішення, пов’язане із аукціоном території між «Берізкою» і БК. Воно буде знову вивчатися…
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий