Автостанції продовжують закривати

Майже 2 роки тому, 31 грудня 2016 р., у Сновську припинила свою роботу автостанція. Через збитковість закрили їх у Холмах, Мені, Сосниці та Семенівці. А з 16 листопада не працює станція і в сусідній Корюківці.
Власник закритих закладів – приватне акціонерне товариство „Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499”. Кажуть, що люди «проголосували» за їхнє закриття власними гаманцями, коли користувались послугами нелегальних перевізників. Або коли розраховувались безпосередньо з водієм у салоні автобусів, щоб не платити станційний збір, який ішов на утримання приміщення та на зарплату касирам.
Наразі надії на поновлення роботи автостанцій поки що нема. У Сновську почекати автобус можна поряд, на залізничному вокзалі, але це не вихід із ситуації.
Наш кор.
Власник закритих закладів – приватне акціонерне товариство „Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499”. Кажуть, що люди «проголосували» за їхнє закриття власними гаманцями, коли користувались послугами нелегальних перевізників. Або коли розраховувались безпосередньо з водієм у салоні автобусів, щоб не платити станційний збір, який ішов на утримання приміщення та на зарплату касирам.
Наразі надії на поновлення роботи автостанцій поки що нема. У Сновську почекати автобус можна поряд, на залізничному вокзалі, але це не вихід із ситуації.
Наш кор.
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