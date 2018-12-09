Запитання до влади

1. У минулому році голова міської ради обіцяв, що буде доасфальтована у Сновську вул.Лермонтова. Але асфальту до кінця вулиці досі нема. Скільки років нам ще чекати на дорогу з твердим покриттям?
2. Декілька років у Сновську не працює «Оптика». Що робить міська влада, щоб поновити роботу закладу, в якому можна було б жителям району відремонтувати або купити окуляри?
З повагою – Галина ІСАЧЕНКО,
депутат міської ради IV, V скликань, м.Сновськ
2. Декілька років у Сновську не працює «Оптика». Що робить міська влада, щоб поновити роботу закладу, в якому можна було б жителям району відремонтувати або купити окуляри?
З повагою – Галина ІСАЧЕНКО,
депутат міської ради IV, V скликань, м.Сновськ
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