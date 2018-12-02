Середній розмір лікарняних від Фонду у 2018 році зріс на 33,2%

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається Фондом соціального страхування України, станом на 01.10.2018 склав 217,03 грн, порівняно з 162,97 грн попереднього року, тобто зріс на 33,2%.
«Головним фактором, який вплинув на суттєве збільшення розміру лікарняних, є зростання мінімальної та середньої заробітних плат по Україні, оскільки сума допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду залежить від середнього доходу особи та тривалості страхового стажу. Традиційно найбільше касових видатків на матеріальне забезпечення Фонд здійснив по Києву – 21,9% від загальної суми по Україні. У Дніпропетровській області – це 10,1%, у Львівській – 6,9%, Харківській – 6%, Донецькій – 5,8%», – розповів голова правління ФССУ Володимир Саєнко.
Фактичні витрати Фонду на компенсацію втраченого за період лікарняного заробітку за 9 місяців поточного року склали 5 780,4 млн грн. Це на 1 766,4 млн грн, або на 41,5% більше у порівнянні з 9 місяцями 2017 року.
Кількість оплачених днів тимчасової непрацездатності збільшилась на 6,3% і склала 27 737 951.
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:
- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
- необхідності догляду за хворою дитиною (докладніше у роз’ясненні);
- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;
- догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
- перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Розмір зазначеної допомоги складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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