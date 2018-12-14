Радилися, як розвивати громаду

12 грудня у залі засідань РДА відбулося засідання ради регіонального розвитку.
Участь у цьому зібранні брали голова РДА Валерій Радібеда, райради – Ніна Кухаренко, очільник ОТГ Олександр Медведьов, представник ОДА Олександр Левочко, в.о. старост сіл, керівники організацій та підприємств Сновщини. Йшлося про зроблене і намічене, програми, бюджет (субвенцію і власні надходження), проекти, генплан, про все, що і є головними чинниками розвитку.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Участь у цьому зібранні брали голова РДА Валерій Радібеда, райради – Ніна Кухаренко, очільник ОТГ Олександр Медведьов, представник ОДА Олександр Левочко, в.о. старост сіл, керівники організацій та підприємств Сновщини. Йшлося про зроблене і намічене, програми, бюджет (субвенцію і власні надходження), проекти, генплан, про все, що і є головними чинниками розвитку.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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