Щорський РЕМ – один з кращих в області

Своє професійне свято енергетики зустрічають у трудових буднях. Директор Щорського РЕМ Микола Михалко колективом задоволений. Розповідає, що підприємство входить в десятку кращих серед районів електричних мереж області. Планові роботи виконуються, пошкодження оперативно усуваються. Цілодобово на підприємстві чергує оперативно-виїзна бригада на чолі з диспетчером, який приймає телефонні повідомлення про аварійні ситуації та приймає рішення про їх усунення.
Для безперебійного постачання електроенергії ремівці постійно проводять розчистку охоронних зон повітряних ліній електропередач від гілля дерев, чагарників та аварійних дерев. Аварійні пошкодження часто залежать від погодних умов. Тож і після снігопадів, і після злив з сильними вітрами бригадам доводиться вирушати в дорогу.
Колектив РЕМу в складі 70 осіб обслуговує на Сновщині 616 км повітряних ліній з напругою 0,4 кВ та 430 км – 10 кВ. На цьому тижні до електромережі був підключений приватний магазин по вул.Пушкіна у Сновську. До РЕМу звертаються абоненти щодо збільшення потужності, якщо вони хочуть, наприклад, перейти на електроопалення будівель. Прикро, що за останні 10 років у районі не велось капітальне будівництво електромереж, лише проводилось технічне обслуговування та капремонт.
– Звичайно, хотілося б, щоб зарплати у наших працівників були вищими, – каже Микола Андрійович. - Але це в компетенції Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. НКРЕКП також приймає рішення і щодо тарифів на електроенергію.
– Наразі населення отримало квитанції від ПАТ «Чернігівобленерго» за листопад разом із заявами-приєднаннями до договорів про надання послуг. Чи обов’язково треба їх підписати і повернути у РЕМ до 1 січня?
– З початку 2019 року на виконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії” послуги з розподілу та постачання електроенергії споживачам в Україні надаватимуть дві різні компанії. В нашій області це будуть ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (оператор системи розподілу) та ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (електропостачальник універсальних послуг). Чинним законодавством передбачено, що зазначений договір вважається укладеним у разі виконання однієї з умов: або підписання споживачем заяв-приєднання до договору, або сплата коштів за квитанцією, яку принесли в грудні поточного року. Обирайте, кому як зручніше.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Директор РЕМ Микола Михалко з підлеглими Низківської мережної дільниці – електромонтером з експлуатації Дмитром Колотушею, водієм-машиністом підйомника ТВГ-15Н Володимиром Зіненком та майстром дільниці Віктором Грищенком.
Для безперебійного постачання електроенергії ремівці постійно проводять розчистку охоронних зон повітряних ліній електропередач від гілля дерев, чагарників та аварійних дерев. Аварійні пошкодження часто залежать від погодних умов. Тож і після снігопадів, і після злив з сильними вітрами бригадам доводиться вирушати в дорогу.
Колектив РЕМу в складі 70 осіб обслуговує на Сновщині 616 км повітряних ліній з напругою 0,4 кВ та 430 км – 10 кВ. На цьому тижні до електромережі був підключений приватний магазин по вул.Пушкіна у Сновську. До РЕМу звертаються абоненти щодо збільшення потужності, якщо вони хочуть, наприклад, перейти на електроопалення будівель. Прикро, що за останні 10 років у районі не велось капітальне будівництво електромереж, лише проводилось технічне обслуговування та капремонт.
– Звичайно, хотілося б, щоб зарплати у наших працівників були вищими, – каже Микола Андрійович. - Але це в компетенції Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. НКРЕКП також приймає рішення і щодо тарифів на електроенергію.
– Наразі населення отримало квитанції від ПАТ «Чернігівобленерго» за листопад разом із заявами-приєднаннями до договорів про надання послуг. Чи обов’язково треба їх підписати і повернути у РЕМ до 1 січня?
– З початку 2019 року на виконання вимог Закону України “Про ринок електричної енергії” послуги з розподілу та постачання електроенергії споживачам в Україні надаватимуть дві різні компанії. В нашій області це будуть ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (оператор системи розподілу) та ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (електропостачальник універсальних послуг). Чинним законодавством передбачено, що зазначений договір вважається укладеним у разі виконання однієї з умов: або підписання споживачем заяв-приєднання до договору, або сплата коштів за квитанцією, яку принесли в грудні поточного року. Обирайте, кому як зручніше.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий