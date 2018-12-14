Відбулось чергове засідання правління Фонду

12 грудня 2018 року під головуванням голови правління Фонду Володимира Саєнка відбулося чергове засідання правління Фонду соціального страхування України. У засіданні також взяли участь представники Громадської ради Фонду та громадських організацій потерпілих на виробництві.
Рішеннями правління схвалено проект бюджету Фонду на 2019 рік, затверджено оновлений порядок надання страхових виплат та медико-соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб, з 01 січня 2019 року скасовано звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою № Ф4-ФСС з ТВП та інше.
Відповідно до рішення правління з наступного року встановлено нову спрощену форму Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду та скасовано Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
«У цьому році ми суттєво зрушились у напрямі нової концепції відношень із страхувальниками: відмовились від суцільних перевірок та замінили їх попереднім контролем правильності нарахування виплат, впровадили можливість подачі заяв-розрахунків у електронному вигляді. Черговий етап – спрощення та уніфікація звітності. У січні 2019 року страхувальники востаннє подадуть зведений за підсумками 2018 року звіт за формою № Ф4-ФСС з ТВП, а з І кварталу 2019 року звітність до Фонду будуть подавати лише ті страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів», – наголосив голова правління ФССУ Володимир Саєнко.
Крім того, було прийнято порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які потерпіли на виробництві. Документом вдосконалюється механізм надання внутрішньо переміщеним особам страхових виплат і витрат на медико-соціальні послуги за місцем їх тимчасового проживання (перебування).
«Допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві, буде надана робочими органами виконавчої дирекції Фонду безпосередньо застрахованим особам, які перемістились на підконтрольну українській владі територію, за наявності оригіналу листка непрацездатності. Також врегульовано питання проведення виплат особам, які після перебування у статусі внутрішньо переміщеної особи виїхали на постійне місце проживання за кордон до країн, з якими заключено відповідні міжнародні угоди», – пояснив в.о. директора виконавчої дирекції Фонду Сергій Нестеров.
Також внесено зміни до порядків відшкодування витрат санаторно-курортним закладам за надані послуги з реабілітаційного лікування працюючих і санаторно-курортного лікування потерпілих на виробництві. Зокрема, передбачено посилення контролю за якістю лікування. Затверджено граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня.
Вирішено ряд інших організаційних та кадрових питань.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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