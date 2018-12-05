Встигніть! До кінця передплати залишилося 5 днів!

Після початку поштової реформи дуже багато нарікань від читачів на роботу пересувних поштових відділень вислухали всі члени колективу нашої редакції. Невчасна доставка, загублені газети і журнали, відсутність конвертів і марок, проплата за комунальні платежі із запізненням… Але ми сподіваємося на покращення ситуації в 2019-му році, запевняють про це і поштовики. Тому закликаємо всіх передплачувати газети і обов’язково наш «Промінь». Якщо тиражі впадуть зовсім, поштові машини їздитимуть взагалі раз на місяць, а не щотижня.
Алла Шевардіна, в.о старости сіл Старі Боровичі та Гвоздиківка:
«Гвоздиківку обслуговує Корюківське центральне відділення поштового зв’язку, а Старі Боровичі – Городнянське. Донедавна листоношею працювала дівчина з нашого села, тож проблем з вчасною доставкою кореспонденції не було. Але вона звільнилася через низьку зарплату та перевантажений робочий день, коли їй доводилося працювати понад 8 годин. Люди тепер відмовляються виписувати районку, бо вона прибуває в село у середу аж за минулу п’ятницю! Та ще й іти за нею треба на пошту, бо не розносять газети по домівках, тільки немічним. Моя пропозиція: якщо поштова реформа незворотна, то, може, варто встановити на вулицях багатосекційні поштові скриньки на 10 чи 20 сімей з персональними відділеннями, що замикаються, як це було колись. Листоноша порозкладала б газети та листи в них, а люди в зручний час приходили б і забирали».
Бувають випадки, що газет чи журналів не вистачає на всіх. Потім їх довозять через тиждень або й взагалі не віддають. Чому ж так відбувається? Хто ж перераховує видання перед відправкою на село?
Тетяна Підгорна, начальник
Городнянського ЦВПЗ:
«Газети сортуються у Чернігові відповідно до передплати по кожному населеному пункту. Привозять їх до нас уже в запакованих мішках, на яких зазначено певне село. Ці мішки перевантажують до менших автомобілів пересувних відділень і везуть по селах. Там листоноші розпаковують їх і роздають газети. Тож якщо видань не вистачило – повідомляйте про це, ми з’ясуємо ситуацію у Чернігові і виправимо її. (Т. (050)3600917, (096)942-92-15). Щодо доставки преси за не дуже зручним графіком для деяких сіл, то ми намагаємося іти назустріч людям. Наприклад, у Хотуничах ми додатково, окрім середи, тепер завозитимемо газети ще й у п’ятницю».
Андрій Тосенко,
начальник Корюківського ЦВПЗ:
«Аналогічно працює і наше відділення. Але хочу зазначити, коли починалася реформа, то деякі листоноші по селах свідомо не передали всі доставочні картки начальникам пересувних відділень. Чим вони керувалися – не відомо. Одні хотіли, щоб було більше скарг на реформу і щоб їх залишили на роботі. Інші ж брали гроші за 6 місяців у людей (не приносячи чек чи квитанцію про оплату), а газету виписували, приміром, на три місяці. Те саме було з грошима за комунальні послуги. Про всі випадки недостачі газет просимо повідомляти нам, а ми будемо розбиратися з кожною ситуацією окремо. Сподіваємося, що з січня всі видання приходитимуть чітко. Т.: (050)3600026, (095)412-57-69».
Шановні наші читачі!
Перед вами передостанній номер «Променя» в цьому році. Тож просимо всіх, хто не передплатив газету на 2019 рік, поспішити заповнити поданий нижче бланк і оформити передплату у листоноші чи занести бланк до сільради, щоб поштовики приїхали до вас додому. Спливають останні дні передплати. Якщо ви проґавите час, то у січні найближчу районку можете не отримати!
Приємна новина: якщо газету передплатите як мінімум на півроку, то маєте можливість взяти участь у розіграші призів двічі - від ТОВ «Промінь-Медіа» та від УКРПОШТИ. Будьте разом з «Променем»!
Лариса МАРТИНЕНКО
Алла Шевардіна, в.о старости сіл Старі Боровичі та Гвоздиківка:
«Гвоздиківку обслуговує Корюківське центральне відділення поштового зв’язку, а Старі Боровичі – Городнянське. Донедавна листоношею працювала дівчина з нашого села, тож проблем з вчасною доставкою кореспонденції не було. Але вона звільнилася через низьку зарплату та перевантажений робочий день, коли їй доводилося працювати понад 8 годин. Люди тепер відмовляються виписувати районку, бо вона прибуває в село у середу аж за минулу п’ятницю! Та ще й іти за нею треба на пошту, бо не розносять газети по домівках, тільки немічним. Моя пропозиція: якщо поштова реформа незворотна, то, може, варто встановити на вулицях багатосекційні поштові скриньки на 10 чи 20 сімей з персональними відділеннями, що замикаються, як це було колись. Листоноша порозкладала б газети та листи в них, а люди в зручний час приходили б і забирали».
Бувають випадки, що газет чи журналів не вистачає на всіх. Потім їх довозять через тиждень або й взагалі не віддають. Чому ж так відбувається? Хто ж перераховує видання перед відправкою на село?
Тетяна Підгорна, начальник
Городнянського ЦВПЗ:
«Газети сортуються у Чернігові відповідно до передплати по кожному населеному пункту. Привозять їх до нас уже в запакованих мішках, на яких зазначено певне село. Ці мішки перевантажують до менших автомобілів пересувних відділень і везуть по селах. Там листоноші розпаковують їх і роздають газети. Тож якщо видань не вистачило – повідомляйте про це, ми з’ясуємо ситуацію у Чернігові і виправимо її. (Т. (050)3600917, (096)942-92-15). Щодо доставки преси за не дуже зручним графіком для деяких сіл, то ми намагаємося іти назустріч людям. Наприклад, у Хотуничах ми додатково, окрім середи, тепер завозитимемо газети ще й у п’ятницю».
Андрій Тосенко,
начальник Корюківського ЦВПЗ:
«Аналогічно працює і наше відділення. Але хочу зазначити, коли починалася реформа, то деякі листоноші по селах свідомо не передали всі доставочні картки начальникам пересувних відділень. Чим вони керувалися – не відомо. Одні хотіли, щоб було більше скарг на реформу і щоб їх залишили на роботі. Інші ж брали гроші за 6 місяців у людей (не приносячи чек чи квитанцію про оплату), а газету виписували, приміром, на три місяці. Те саме було з грошима за комунальні послуги. Про всі випадки недостачі газет просимо повідомляти нам, а ми будемо розбиратися з кожною ситуацією окремо. Сподіваємося, що з січня всі видання приходитимуть чітко. Т.: (050)3600026, (095)412-57-69».
Шановні наші читачі!
Перед вами передостанній номер «Променя» в цьому році. Тож просимо всіх, хто не передплатив газету на 2019 рік, поспішити заповнити поданий нижче бланк і оформити передплату у листоноші чи занести бланк до сільради, щоб поштовики приїхали до вас додому. Спливають останні дні передплати. Якщо ви проґавите час, то у січні найближчу районку можете не отримати!
Приємна новина: якщо газету передплатите як мінімум на півроку, то маєте можливість взяти участь у розіграші призів двічі - від ТОВ «Промінь-Медіа» та від УКРПОШТИ. Будьте разом з «Променем»!
Лариса МАРТИНЕНКО
Комментариев нет:
Отправить комментарий