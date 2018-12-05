Особи з інвалідністю через трудове каліцтво мають право на медико-соціальні послуги за кошти Фонду

Особи з інвалідністю, що настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, упродовж усього періоду до відновлення здоров’я отримують за кошти Фонду соціального страхування України санаторно-курортне лікування, лікування в закладах охорони здоров’я всіх прямих наслідків страхового випадку, забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами реабілітації, колясками, протезно-ортопедичними виробами, медичним доглядом і побутовим обслуговуванням тощо.
Медичні і соціальні послуги фінансуються Фондом у необхідному обсязі відповідно визначеної потреби.
Станом на сьогодні з початку 2018 року санаторно-курортним лікуванням забезпечено 10 027 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва.
За оперативними даними станом на 01.11.2018 у закладах охорони здоров’я було проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 8 995 потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечено 18 257 потерпілих.
Протягом 10 місяців цього року відповідно до укладених договорів було забезпечено 3 552 потерпілих технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними та іншими виробами). Спеціальними засобами пересування (колясками) забезпечено 234 потерпілих.
Також упродовж зазначеного періоду виплати на спеціальний медичний догляд отримали 697 осіб з інвалідністю через професійну діяльність, на постійний сторонній догляд – 2 367 осіб, на побутове обслуговування – 2 932 потерпілих.
Крім того, упродовж січня–жовтня здійснювалось фінансування витрат на додаткове харчування 109 потерпілим. Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами та слуховими апаратами було забезпечено 216 потерпілих. Проводилась компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування для 3 531 особи з інвалідністю.
Крім фінансування медико-соціальних послуг, у разі настання страхового випадку ФССУ здійснює такі виплати:
1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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