У моїй квартирі – холодно!

Хочу нагадати керівництву Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго» про те, що в минулі роки, починаючи з 15 жовтня, протягом зимових періодів не було забезпечено нормального температурного режиму в моїй квартирі і в деяких інших квартирах будинку №5, що по вул.Незалежності м.Сновськ.
В той же час плата за вищезгадане теплопостачання керівництвом дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго» нараховувалось в повному об’ємі. Тому жителі будинку систематично висловлювали своє незадоволення. При цьому варто нагадати, що, починаючи з 15 до 23 жовтня, в моїй квартирі і в квартирі Т.П. Колеснікової температура не перевищувала +10 градусів, в квартирах Л.Н. Вовк, М.Є. Бондаренко +13 градусів. Холодно було і в квартирах О.О. Сигути, О.М. Гончаренко та О.Ю. Фомського. Тому всі жителі будинку висловлювали своє незадоволення місцевим теплопостачальникам.
Після цього 21 і 22 жовтня цього року два-три працівники провели якесь очищення труб теплосистеми. Після цього через декілька днів в квартирах О.О. Зінченка та Т.П. Колеснікової температура підвищилась до +12 градусів. В інших квартирах підвищилась до +14 - +16 градусів. В цілому температура нормалізувалась 24-25 жовтня.
До речі, плата для мене була нарахована така: 289,19 коп. Наразі проблема не вирішилася: 1-4 грудня температура не перевищувала +10 - +13 градусів, а в двох кімнатах батареї були холодні.
Олексій ЗІНЧЕНКО, м.Сновськ
В той же час плата за вищезгадане теплопостачання керівництвом дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго» нараховувалось в повному об’ємі. Тому жителі будинку систематично висловлювали своє незадоволення. При цьому варто нагадати, що, починаючи з 15 до 23 жовтня, в моїй квартирі і в квартирі Т.П. Колеснікової температура не перевищувала +10 градусів, в квартирах Л.Н. Вовк, М.Є. Бондаренко +13 градусів. Холодно було і в квартирах О.О. Сигути, О.М. Гончаренко та О.Ю. Фомського. Тому всі жителі будинку висловлювали своє незадоволення місцевим теплопостачальникам.
Після цього 21 і 22 жовтня цього року два-три працівники провели якесь очищення труб теплосистеми. Після цього через декілька днів в квартирах О.О. Зінченка та Т.П. Колеснікової температура підвищилась до +12 градусів. В інших квартирах підвищилась до +14 - +16 градусів. В цілому температура нормалізувалась 24-25 жовтня.
До речі, плата для мене була нарахована така: 289,19 коп. Наразі проблема не вирішилася: 1-4 грудня температура не перевищувала +10 - +13 градусів, а в двох кімнатах батареї були холодні.
Олексій ЗІНЧЕНКО, м.Сновськ
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