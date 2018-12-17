З 2019 року скасовано звіт по використанню коштів Фонду

Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, скасовано з 2019 року. Відповідне рішення правління Фонду соціального страхування України затвердило на черговому засіданні 12 грудня 2018 року.
Щоквартальний звіт по використанню коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП страхувальники (роботодавці) мають одноразово подати за підсумками 2018 року до 21.01.2019.
«У січні наступного року страхувальники подадуть цю звітність востаннє, за І квартал 2019-го звіт щодо використання коштів здавати вже не потрібно. Це суттєво скоротить час і кошти, які на це витрачають роботодавці. Разом з іншими кроками по спрощенню та уніфікації звітності, за нашими підрахунками це економія у близько 30 разів», – говорить голова правління ФССУ Володимир Саєнко.
Рішення затверджено з метою скорочення та уніфікації звітності страхувальників по коштах Фонду та підвищення прозорості системи соціального страхування.
Водночас, за словами Саєнка, не йде мова про скасування контролю за обігом страхових коштів: «Починаючи з 01 жовтня, діє нововведення, відповідно до якого страхувальники, які відправляють до Фонду заяви-розрахунки та отримують за ними фінансування, упродовж місяця подають у Фонд повідомлення про виплату коштів своїм співробітникам. З того ж періоду діє нова розширена форма заяви-розрахунку, до якої включено колонки щодо страхового стажу, серії та номеру листка непрацездатності тощо. Обидва документи можна подати в електронному вигляді. Тобто контроль за виплатою матеріального забезпечення працюючим залишається, скасовується зайва бюрократія і дублювання норм».
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», якою регламентується подача зазначеної звітності за формою Ф4-ФСС з ТВП, втратить чинність у 2019 році.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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