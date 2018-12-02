воскресенье, 2 декабря 2018 г.

Введення воєнного стану не вплине на здійснення Фондом соціального страхування України страхових виплат і матеріального забезпечення

27.11.2018
Усі види матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних і соціальних послуг, що фінансуються Фондом соціального страхування України, в умовах воєнного стану будуть надаватись безперебійно та в повному обсязі.

За рахунок коштів Фонду здійснюється надання:

– допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними листками);
– допомоги по вагітності та пологах;
– допомоги на поховання;
– одноразових допомог та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей;
– реабілітаційного лікування працюючих у санаторно-курортних закладах за їх вибором;
– санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва;
– забезпечення протезними виробами, спеціальними засобами пересування (колясками);
– фінансування лікування в закладах охорони здоров’я всіх прямих наслідків нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та інше.
Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)