Введення воєнного стану не вплине на здійснення Фондом соціального страхування України страхових виплат і матеріального забезпечення

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27.11.2018
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Усі види матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних і соціальних послуг, що фінансуються Фондом соціального страхування України, в умовах воєнного стану будуть надаватись безперебійно та в повному обсязі.
За рахунок коштів Фонду здійснюється надання:
– допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними листками);
– допомоги по вагітності та пологах;
– допомоги на поховання;
– одноразових допомог та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей;
– реабілітаційного лікування працюючих у санаторно-курортних закладах за їх вибором;
– санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва;
– забезпечення протезними виробами, спеціальними засобами пересування (колясками);
– фінансування лікування в закладах охорони здоров’я всіх прямих наслідків нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та інше.
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